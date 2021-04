Chelsea - Jorginho ne se sent "pas apprécié" chez les Blues

L'international italien estime que son apport collectif n'est pas assez souligné en Angleterre, mais cela le motive à travailler encore plus.

Jorginho est conscient que "beaucoup de critiques" lui sont destinées depuis son arrivée à Chelsea et admet se sentir "sous-estimé" car ses chiffres sont meilleurs que ce que beaucoup lui attribuent. L'international italien né au Brésil n'est, en tant que milieu de terrain, pas du genre à faire la une des journaux. Lui préfère l'efficacité.

"Parfois, je ne me sens pas apprécié mais je ne suis pas déçu"

En somme, ses qualités peuvent parfois passer sous le radar, le joueur de 29 ans étant satisfait de sa contribution à la cause collective, indépendamment de ce que les autres peuvent penser. Interrogé par le Daily Mail pour savoir si son séjour à Stamford Bridge a été une sorte de montagnes russes, Jorginho a déclaré :

"Des hauts et des bas ? Vous devez regarder les chiffres et les chiffres ne sont pas comme ça. J’ai reçu beaucoup de critiques et je peux l’accepter. Tout le monde a une opinion et je ne suis pas toujours d’accord mais je peux la respecter. Cela me motive à travailler plus dur et à faire mieux et à continuer à prouver qu'ils ont tort".

"Parfois, je ne me sens pas apprécié mais je ne suis pas déçu. C'est un grand moment pour moi, un grand moment pour l'équipe, mais nous ne pouvons pas être trop à l'aise. Nous devons être humbles et continuer à pousser", a ensuite ajouté Jorginho, alors que Chelsea s'est qualifié pour le dernier carré de la Ligue des Champions.

Cette saison, Jorginho a disputé 33 rencontres pour Chelsea toutes compétitions confondues, et son total dépasse les 130 apparitions pour le club. Il a commencé 10 des 12 matches de Premier League que Thomas Tuchel a pris en charge, avec des progrès positifs réalisés sous l'Allemand. "Il a définitivement eu un grand impact", a ajouté Jorginho sur l'influence de Tuchel depuis qu'il a été nommé successeur de Frank Lampard en janvier. "Tout de suite, il a compris avec quoi il devait travailler et comment en tirer le meilleur".