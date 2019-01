Chelsea, Jorginho encense Eden Hazard : "Il peut être le meilleur joueur du monde"

L'Italien est impressionné par le niveau de son coéquipier et estime qu'il n'a pas besoin de quitter les Blues pour atteindre son potentiel maximal.

Étincelant depuis le début de saison, Eden Hazard porte Chelsea. Utilisé en faux numéro neuf, le Belge s'épanouit et a réalisé la meilleure première partie de saison de sa carrière sur le plan statistique. En fin de contrat en juin 2020, Eden Hazard est annoncé avec insistance au Real Madrid, mais l'ancien lillois est à son apogée chez les Blues et sera confronté à un lourd dilemme au moment de faire son choix.

Dans une interview accordée à Sky Sports, Jorginho a encensé Eden Hazard. L'Italien considère que l'international belge peut atteindre le maximum de son potentiel en restant à Chelsea sous les ordres de Maurizio Sarri : "Avec son potentiel, s'il le souhaite, il peut être le meilleur du monde. Dans le nouveau rôle qu'il joue, il peut marquer plus de buts à son poste et il a le potentiel pour le faire à Chelsea".

"Gagner quelque chose cette saison"

Jorginho est revenu sur sa décision de rejoindre Chelsea : "Beaucoup de choses se passent et, bien sûr, cela dépend des préférences. Je suis vraiment heureux d'avoir choisi d'être ici à Chelsea… ce qui est arrivé est arrivé et je suis heureux d'être là maintenant. Ma mère a beaucoup influencé ma venue ici. Chaque décision, je parle à ma mère et celle-ci était la même. Ma mère a toujours été à mes côtés pour chacune de mes décisions".



Arrivé cet été en même temps que Maurizio Sarri, l'ancien milieu de terrain de Naples a évoqué l'impact de l'entraîneur italien sur Chelsea, sur son jeu et son adaptation à son nouveau club : "Je pense que c'est plus facile pour moi car je sais comment Maurizio Sarri travaille et je sais ce qu'il veut de moi sur le terrain. Cela m'a rendu la tâche plus facile ici. Je pense qu'il a déjà beaucoup changé l'équipe". À ne pas rater Avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo : l'équipe-type européenne de la première partie de saison 2018-2019

Ozil, Isco et les 10 joueurs qui peuvent changer de clubs en janvier

Espagne - Wesley Sneijder : "Le supporter moyen du Real Madrid ne sait rien du football néerlandais et de l'Ajax"

Arsenal, Unai Emery voulait Mohamed Salah au PSG

"Vous pouvez voir que sur le terrain, nous nous sommes améliorés, mais il y a encore matière à amélioration. Nous devons continuer, progresser sans cesse, mais garder les pieds sur terre et qui sait, espérons-le, nous pourrons gagner quelque chose", a conclu l'international italien alors que Chelsea est encore en course pour le titre et en lice dans toutes les autres compétitions.