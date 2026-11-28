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Joe Cole a appelé Xabi Alonso, l’entraîneur de Chelsea, à écarter Wesley Fofana après une soirée hostile au City Ground. Les supporters en déplacement ont pris le défenseur pour cible lors de la défaite de vendredi contre Nottingham Forest. Pour l’ancien joueur des Blues, le retirer de l’équipe est désormais la seule solution.

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Une soirée cauchemardesque pour Fofana à Forest

La période difficile de Fofana à Stamford Bridge a atteint un nouveau point bas vendredi, lorsque Chelsea a subi une lourde défaite face à Forest . L’ancien défenseur central de Leicester City a vécu une soirée pénible, concédant un penalty en seconde période sur son ancien coéquipier Liam Delap.

Morgan Gibbs-White a transformé le penalty, aggravant les malheurs de Chelsea. Déjà averti, Fofana a été remplacé cinq minutes plus tard. Les supporters visiteurs ont exprimé leur frustration tout au long du match, huant à plusieurs reprises l’international français et scandant sans détour qu’il n’était pas le bienvenu au club.

Cole appelle Alonso à écarter le défenseur

Joe Cole, ancien joueur emblématique du club, estime qu’Alonso doit désormais retirer Fofana du onze de départ pour son propre bien. Le défenseur avait déjà été en difficulté lors de la défaite 4-1 de Chelsea contre Leeds United le week-end précédent, et Cole juge qu’une pause est indispensable.

« Wesley Fofana traverse une période vraiment difficile et c’est une véritable épreuve pour sa force de caractère en tant que professionnel », a déclaré Cole à Premier League Productions. « Il a été remplacé et c’était la bonne décision. Il a été irréfléchi la semaine dernière et il l’a encore été hier soir. Je pense qu’il faut simplement le sortir du onze de départ et lui laisser le temps de souffler pour se reconcentrer. On dirait qu’il a besoin que quelqu’un lui dise de se concentrer sur les bases du travail défensif pour retrouver sa place dans cette équipe de Chelsea. »

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Une interview non autorisée attise la colère des supporters

La tension entre Fofana et les supporters de Chelsea couvait déjà avant le coup d’envoi au City Ground. La semaine dernière, le défenseur a accordé une interview non autorisée au youtubeur français Zach Nani, au cours de laquelle il a semblé plaisanter au sujet d’un penalty manqué lors de la défaite de Chelsea contre Liverpool en Carabao Cup.

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Bien qu’ Alonso ait révélé que Fofana s’était excusé pour cet incident, la réaction hostile de vendredi a montré que l’affaire était loin d’être réglée. Cole s’est montré particulièrement critique sur le moment choisi pour cette distraction hors du terrain.

« Vu le nombre d’erreurs qu’il commet en ce moment… il est très mal conseillé actuellement, a ajouté Cole. Ce n’est pas le moment de faire ça. Faites ces podcasts idiots quand vous jouez bien et que Chelsea gagne. Quand ce n’est pas le cas, il faut simplement vous concentrer. Il avait l’air d’un défenseur qui n’est pas concentré, qui dort. Et c’est la dernière chose que vous voulez entendre dire de vous en tant que défenseur. Vous voulez qu’on ne parle pas de vous. Au lieu de ça, chaque semaine. »

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Une période cruciale attend Fofana

Alonso doit désormais prendre une décision importante pour sa composition d’équipe, alors qu’il cherche à redresser la barre après des défaites consécutives contre Sunderland, Leeds et Nottingham Forest. Placer Fofana sur le banc pour le préserver de nouvelles critiques pourrait offrir au Français une occasion essentielle de repartir sur de nouvelles bases.