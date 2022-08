Chelsea : "J'étais en colère" - Sterling revient sur son départ de Manchester City

L'international anglais a été contraint de quitter Manchester City cet été pour retrouver du temps de jeu du côté de Chelsea.

Raheem Sterling a révélé qu'il était "furieux" et "enragé" avant son départ de Manchester City pour rejoindre Chelsea. Sterling a passé sept années riches en trophées à l'Etihad Stadium, remportant la Premier League à quatre reprises et marquant 131 buts toutes compétitions confondues.

"Tout le monde veut se sentir désiré"

Lors de ses deux dernières saisons à l'Etihad Stadium, Sterling n'a toutefois pas bénéficié d'autant de temps de jeu sous la houlette de Pep Guardiola, et est donc parti à la recherche d'un nouveau défi alors qu'il entrait dans la dernière année de son contrat.

"À l'époque, j'étais furieux, enragé, mais c'est passé, c'est du passé et je ne peux que me concentrer sur le présent, c'est-à-dire maintenant, ici à Chelsea, et sur l'opportunité que j'ai ici d'aller montrer mes talents une fois de plus", a-t-il déclaré à Sky Sports.

"Tout le monde veut se sentir désiré, et le football n'est pas différent. Quand vous jouez à fond, que vous sacrifiez l'anniversaire de certains de vos enfants, et que vous êtes traité d'une certaine manière, c'est décevant."

"Des malentendus, des contrats qui tombent à l'eau. C'était une honte de voir comment ça s'est terminé à la fin parce que j'ai passé de très bons moments là-bas."

"En tant que joueur, vous voulez toujours faire de votre mieux et aider votre équipe, mais quand vous pensez que les choses ne se passent pas de manière équitable, c'est toujours une déception. Mais comme je l'ai dit, j'ai toujours été prêt à relever le défi et je m'assure d'être toujours prêt."

La relance à Chelsea ?

Sterling attend toujours son premier but à Chelsea alors que les Blues se déplacent dans le nord pour affronter Leeds United dimanche.

Titulaire lors des deux premières journées, il est tout de même parvenu à délivrer une passe désicive.

Deux rencontres lors desquelles les Blues ont pris quatre points, avec une victoire inaugurale sur la plus petite des marges à Everton et un nul concédé dans les derniers instants face à Tottenham.