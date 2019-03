Chelsea - Indésirable à Turin, Higuain doit se battre pour son avenir en Angleterre

Pas toujours convaincant depuis son arrivée à Chelsea, l'attaquant argentin doit convaincre s'il veut être définitivement transféré en Angleterre.

Gonzalo Higuain est sous pression pour améliorer ses prestations s'il veut s'inscrire dans le long terme à , alors que la Juve ne compte plus sur lui, selon nos informations. L'attaquant de 31 ans est arrivé à Stamford Bridge lors du mercato hivernal après que Chelsea ait récupéré le prêt de l' . Les Rossoneri ont remplacé l'Argentin par Kryzstof Piatek dans la foulée (en provence du ), et le Polonais a déjà inscrit 8 buts en 10 rencontres.

De son côté, Higuain a marqué à 3 reprises en 10 apparitions avec Chelsea et pourrait ne pas être conservé cet été, alors qu'il essaie de se montrer à la hauteur d'un transfert d'environ 36 millions d'euros vers le club de . L'avenir d'Higuain dépendra de son état de forme, l'entraîneur Maurizio Sarri ne s'en est pas caché, insistant sur le fait que sa capacité à être décisif et le nombre de ses apparitions seraient pris en compte.

"Aujourd'hui il a eu une occasion, trop peu pour lui je pense", disait Sarri à Goal après la défaite de Chelsea à (0-2). "Il peut faire plus. Il a eu des problèmes au début de la semaine donc c'est normal qu'aujourd'hui il n'ait pu jouer que 65 minutes. Il doit s'améliorer physiquement et mentalement."

Ses trois buts ont été marqués contre (doublé) et , et il n'a pas été sélectionné avec l' , où la concurrence pour un poste en attaque est rude.Sarri voulait faire venir Higuain depuis l'été dernier, mais n'a pu l'avoir qu'après le départ d'Alvaro Morata en prêt à l' en janvier dernier. Le doute qui entoure le futur du coach italien à Londres ne plaident pas en faveur de Gonzalo Higuain. Chelsea serait prêt à contourner leur volonté de n'offrir que des contrats d'un an à des trentenaires, comme ils l'avaient fait pour Olivier Giroud, mais cela dépendra des prestations de l'Argentin.

La Juve ne souhaite pas le voir revenir à Turin et serait à la recherche d'une autre porte de sortie si Chelsea n'activait pas l'option d'achat. Les champions d' ont reçu d'importantes indemnités de Milan et de Chelsea pour les deux prêts payants successifs, mais pourraient être contraints de renégocier cette option d'achat avant le mercato estival, auquel les Blues espèrent pouvoir prendre part. Pour rappel, Chelsea a été interdit de recrutement par la FIFA pour des irrégularités concernant des transferts de jeunes joueurs. Une sanction contre laquelle les Blues ont fait appel. S'il n'a pour l'heure pas été saisi, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) pourrait représenter le dernier recours de Chelsea dans cette affaire.