Chelsea impuissant pour empêcher Hazard de rejoindre le Real Madrid

L'international belge va selon toute vraisemblance quitter Chelsea cet été pour le Real Madrid. Son contrat actuel expire en juin 2020.

Eden Hazard a tranché et veut laisser parler son coeur en rejoignant le , son club de coeur ce qu'il n'a jamais cessé de clamer haut et fort durant sa carrière, cet été laissant impuissant pour tenter de l'empêcher de rejoindre les Merengue. Le joueur de 28 ans va entrer dans la dernière année de son contrat et selon les informations de Goal, le Belge a compris que c'est le moment ou jamais de réaliser son rêve de rejoindre le club espagnol.

Bien évidemment, le retour de Zinedine Zidane a joué un rôle et n'a fait qu'accroître le désir du capitaine de la de rejoindre les Merengue la saison prochaine, Eden Hazard ayant grandi en idolâtrant le champion du monde 1998. Pour Eden Hazard, ce sera le Real Madrid ou rien. Si les Merengue ne parviennent pas à leurs fins, le Belge restera à Chelsea. Aucun autre club n'ayant réussi à prendre une avance sur les discussions avec le club espagnol, même si aucun accord n'a encore été conclu.

Kovacic, l'atout du Real Madrid ?

Chelsea réclame 116 millions d'euros pour laisser partir Eden Hazard, malgré son contrat se terminant en juin 2020, alors que le Real Madrid espérait ne pas dépasser la barre des 100 millions d'euros. C'est à peu près la moitié de la somme réclamée par les Blues l'été dernier lorsque le Real Madrid a pris contact avec eux pour remplacer Cristiano Ronaldo par le Belge. L'avenir de la star de Chelsea est au centre des préoccupations alors que les médias espagnols lancent une campagne pro-Hazard avant le mercato estival.

La volonté de Maurizio Sarri de faire signer de manière permanente Mateo Kovacic, milieu de terrain prêté par le Real Madrid, pourrait également donner au club espagnol un moyen supplémentaire de négocier avec Chelsea, puisque les deux hommes aimeraient continuer à travailler ensemble à Stamford Bridge. Recruté l'hiver dernier, Christian Pulisic arrivera cet été chez les Blues qui espèrent de plus en plus garder Callum Hudson-Odoi malgré la demande de transfert du jeune anglais au en janvier. Hudson-Odoi a eu plus de temps de jeu ces dernières semaines, ce qui pourrait suffire et le convaincre de renouveler son contrat expirant également en juin 2020.

L'international anglais a toujours privilégié son propre développement et son désir de partir a uniquement été suscité par sa crainte de ne pas avoir assez d'occasions de jouer en équipe première, ce qui sera encore plus simple en cas de départ d'Eden Hazard. Qui plus est, depuis ses débuts avec l' en mars, il a débuté deux des trois matches de . Par ailleurs, Chelsea apprendra jeudi si son appel précédemment rejeté concernant l'interdiction de recrutement a été annulé lors d'une audience de la FIFA. La commission de recours a rejeté la demande des Blues de lever l'interdiction de recrutement lors des deux prochains mercatos.