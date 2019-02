Chelsea, Huth : "Aucun sens de faire jouer Kanté à droite"

Robert Huth pense que Maurizio Sarri, le manager de Chelsea, commet une énorme erreur en ne faisant pas jouer N'Golo Kanté à son poste.

Bien que performant au poste de milieu défensif pendant plusieurs saisons, l'international français N'Golo Kanté a été contraint d'occuper un nouveau rôle à Chelsea depuis l'arrivée aux commandes de l'équipe de Maurizio Sarri. Quand il n'est pas utilisé en tant que milieu relayeur, l'ancien caennais se retrouve à évoluer comme piston droit. Une hérésie d'après de nombreux observateurs, et en particulier pour ceux qui l'ont côtoyé de près.

Robert Huth est notamment monté au créneau pour que Kanté retrouve sa position naturelle chez les Blues. L'ex-arrière allemand a indiqué dans une courte intervention à Goal qu'il était "totalement d'accord avec ceux qui estiment qu'il doit jouer à un autre poste". "Nous savons tous ce qu'il peut faire quand il joue comme milieu défensif. De mon point de vue, il est tout simplement le meilleur dans cette position. Et cela n'a aucun sens que de l'aligner sur le côté droit", a-t-il ajouté.

Huth connait très bien Kanté puisqu'il a évolué avec lui chez les Foxes lors de la saison du titre 2015/16. L'année dernière, il avait déjà loué le travail de l'international tricolore, en indiquant qu'il était pour beaucoup dans le trophée glané par le club des Midlands.

La semaine dernière, avant le match de Ligue Europa contre Malmo, Sarri avait déjà eu à s'expliquer concernant son utilisation du milieu français. Il a affirmé qu'il n'était pas assez efficace dans le rôle de sentinelle, car il n'avançait pas assez bien avec le ballon. L'Italien a conclu après en certifiant qu'il n'allait pas revoir sa position et qu'il restera fidèle à ses principes même s'il n'y avait aucune amélioration des résultats collectifs.

À défaut de se distinguer et répondre aux attentes comme il le faisait lors des années précédentes, Kanté est en train de réaliser sa saison la plus prolifique comme buteur. Il en est à quatre réalisations, et c'est son meilleur total sur un exercice (à égalité avec 2012/13 quand il jouait à Boulogne-sur-Mer).