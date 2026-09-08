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Chelsea - Hull City, avant-match de Premier League : Chelsea défie Hull, toujours invaincu

Premier League
Chelsea
Hull
M. Rogers

Avant-match complet de Chelsea contre Hull en Premier League. Nous parlons tactique, nouvelles de l’effectif, transferts et plus encore.

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Premier League - Journée 4
Stamford Bridge

Chelsea - Hull City débute le 12 septembre 2026 à 10 h 00 EST et 15 h 00 GMT.

Chelsea panse ses plaies après sa première défaite de la saison

Après deux victoires enthousiasmantes, Chelsea est redescendu sur terre avec une défaite 2-1 sur la pelouse du champion et rival londonien Arsenal. Les Blues avaient démarré avec une victoire 3-2 contre Fulham, avant d’enchaîner avec un succès 4-3 face à Brighton à Stamford Bridge. Ils avaient également ouvert le score très tôt à l’Emirates contre Arsenal. Les buts précoces sont devenus une caractéristique des Blues sous les ordres de Xabi Alonso, Chelsea ayant pris l’avantage dès les première, quatrième et deuxième minutes de ses matches respectivement. L’absence de clean sheets sera toutefois un sujet d’inquiétude pour son nouvel entraîneur espagnol.

Chelsea goal 2026-27 Cole Palmer Morgan RogersGetty Images

Les Tigers de Hull continuent d’être la surprise de 2026

Ces derniers mois ont ressemblé à un conte de fées pour les Tigers de Hull City. Après avoir obtenu la montée en Premier League en remportant la finale des barrages la saison dernière, ils ont bien lancé leur campagne avec des victoires contre Manchester United et Coventry, ainsi qu’un match nul 0-0 face à Aston Villa. Si l’on avait dit que Hull n’aurait encaissé aucun but après ses trois premiers matches de la nouvelle saison d’EPL, peu de gens l’auraient cru. Ce sera toutefois sûrement son test le plus relevé de la saison jusqu’ici, face à une ligne offensive enthousiasmante et dynamique composée de Morgan Rogers, Cole Palmer et Joao Pedro.

Hull City v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images

Statistiques clés

  • Hull n’a encaissé aucun but cette saison en championnat, mais a perdu ses neuf confrontations historiques en EPL contre Chelsea.
  • Joao Pedro compte deux buts et deux passes décisives en championnat cette saison avec Chelsea.

Compositions probables

Chelsea (3421) : Martinez ; Acheampong, Lacroix, Fofana ; Neto, Lavia, James, Hato ; Palmer, Rogers ; Joao Pedro.

Hull (541) : Tzolakis ; Coyle, Ajayi, Egan, Mendy, Giles ; Belloumi, Slater, Gourna-Douath, Stroud ; McBurnie.

Nouvelles des équipes et effectifs

Chelsea vs Hull Équipes probables

Entraineur

  • X. Alonso

L’entraîneur de Chelsea Xabi Alonso est privé de deux milieux de terrain pour cette rencontre. Jordan Henderson reste indisponible, et la recrue estivale Marco Palestra est également absente sur blessure. Aucune suspension n’est actuellement signalée, et aucun onze probable confirmé n’a été publié avant le coup d’envoi. Des mises à jour seront ajoutées à l’approche du match.

L’entraîneur de Hull City Sergej Jakirovic doit composer avec une liste de blessés plus longue. Le gardien Jack Butland, les milieux Darko Gyabi, Eliot Matazo et Oscar Zambrano, ainsi que le défenseur Charlie Hughes, sont tous forfaits. Avec cinq absents, Jakirovic devra s’appuyer sur la profondeur de son effectif disponible à Stamford Bridge.

Forme

CHE

CHE - Forme

RSO
V3-1
FUL
V2-3
LUT
V2-0
BHA
V4-3
ARS
D2-1
But marqué (encaissé)
13/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
HUL

HUL - Forme

NCE
N0-0
MUN
V2-0
STK
V1-1
COV
V0-1
AVL
N0-0
But marqué (encaissé)
4/1
Matchs avec plus de 2,5 buts
0/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

Chelsea a remporté quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, pour un seul match nul. Sa sortie la plus récente a été une victoire 4-3 contre Brighton en Premier League, prolongeant une série qui comprenait un succès 2-3 sur la pelouse de Fulham et une victoire 2-0 contre Luton Town en Carabao Cup. Sur ces cinq matches, Chelsea a inscrit 14 buts et en a encaissé sept, reflet d’une approche offensive sous Alonso.

Hull City a remporté trois de ses cinq derniers matches, avec un match nul et une défaite. Son résultat le plus récent a été une victoire 1-0 contre Coventry City en Premier League. Il a également battu Manchester United 2-0 et éliminé Stoke City aux tirs au but en Carabao Cup après un match nul 1-1. Sa seule défaite sur cette série est intervenue lors d’un match amical de pré-saison contre l’Eintracht Francfort.

Historique des confrontations

Face à face

ChelseaNulHull
5
0
0
FA Cup
Hull badge
Hull
HUL
0
Chelsea badge
Chelsea
CHE
4
FDM
FA Cup
Hull badge
Hull
HUL
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
FDM
FA Cup
Chelsea badge
Chelsea
CHE
4
Hull badge
Hull
HUL
0
FDM
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Hull badge
Hull
HUL
0
FDM
Premier League
Hull badge
Hull
HUL
0
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
FDM
14Buts marqués1
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué1/5

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs a eu lieu en FA Cup en février 2026, lorsque Chelsea s’est imposé 4-0 sur la pelouse de Hull City. Avant cela, Chelsea s’était imposé 2-1 dans un match de FA Cup au même endroit en janvier 2020. Sur les cinq dernières confrontations, Chelsea a remporté les cinq matches, en inscrivant 12 buts et n’en concédant qu’un seul.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
330072+59
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
330061+59
V
V
V
3
HullHullHUL
321030+37
N
V
V
4
ChelseaChelseaCHE
320187+16
D
V
V
5
BrentfordBrentfordBRE
312052+35
N
N
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
312064+25
V
N
N
7
NewcastleNewcastleNEW
312064+25
N
V
N
8
EvertonEvertonEVE
312053+25
N
N
V
9
LeedsLeedsLEE
312032+15
N
N
V
10
BrightonBrightonBHA
311185+34
N
D
V
11
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
311176+14
N
V
D
12
SunderlandSunderlandSUN
31113304
N
V
D
13
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
310248-43
V
D
D
14
IpswichIpswichIPS
310248-43
D
D
V
15
BournemouthBournemouthBOU
302145-12
N
N
D
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
302123-12
N
N
D
17
Aston VillaAston VillaAVL
301205-51
N
D
D
18
TottenhamTottenhamTOT
301205-51
N
D
D
19
FulhamFulhamFUL
300347-30
D
D
D
20
CoventryCoventryCOV
300305-50
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

Au classement de Premier League, Hull City occupe la troisième place et Chelsea la quatrième avant cette rencontre.

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