Chelsea - Hudson-Odoi peut devenir "le meilleur" selon Lampard

Le jeune Blue est déjà promis à de grandes choses, mais son entraîneur l'incite à suivre l'exemple de Sterling pour son éthique de travail.

L'entraîneur de , Frank Lampard, a estimé que Callum Hudson-Odoi avait les qualités pour devenir "le meilleur" s'il peut démontrer la même éthique de travail que Raheem Sterling. Ce dernier était encore un jeune espoir en devenir, à l'image d'Hudson-Odoi aujourd'hui, quand il a rejoint contre plus de 50 millions d'euros en provenance de , à l'été 2015.

Pep Guardiola a participé à sa transformation en un finisseur clinique pour en faire l'un des joueurs les plus importants à l'Etihad Stadium et de la sélection anglaise. Dans la foulée du retour d'Hudson-Odoi après cinq mois de blessure lors de la large victoire en contre Grimsby Town (7-1), Lampard a expliqué pourquoi Sterling devrait être un modèle pour lui.

"Je connais le talent de Callum et il est très grand, a-t-il déclaré devant les journalistes au centre d'entraînement des Blues. C'est la raison pour laquelle le club était si désireux de lui faire signer [un nouveau contrat] et nous en sommes tous ravis.

"Mais il y a beaucoup de travail à faire pour Callum. Beaucoup de travail. Je pense que l'on peut regarder autour et s'inspirer d'exemples fantastiques, et pas seulement dans ce club. Je n'aime pas parler des joueurs d'autres clubs, mais Raheem Sterling est un formidable exemple d'un joueur avec un grand talent dont l'éthique au travail a ajouté à ce talent et il s'est amélioré en peu de temps par son dévouement absolu [pour devenir] un joueur complet qui nous impressionne tous.

"[Sterling] est précisément un bon modèle pour Callum, parce qu'il a beaucoup de talent. Je veux qu'il devienne le meilleur, parce qu'il a le potentiel pour le faire. Mais beaucoup de cela, ou une partie de cela, ce sont de dures vérités et j'en ai vu dans le match l'autre jour, des façons dont il peut s'améliorer ; il doit les écouter et il le fera. Ensuite il pourra être ce joueur pour nous, et ce sera une bonne nouvelle pour tout le monde."

Chelsea a démontré qu'il croyait beaucoup en son joueur, en lui offrant un nouveau contrat de cinq saisons assorti d'un salaire de 180 000 livres sterling par semaine (environ 200 000 euros). Hudson-Odoi devrait au minimum être sur le banc contre ce dimanche après sa blessure.

Aux côtés d'Hudson-Odoi, Lampard intègre de nombreux jeunes joueurs depuis le début de la saison, notamment en raison de l'interdiction de transfert de la FIFA. Parmi eux, Mason Mount, Tammy Abraham ou encore Reece James tentent de se faire remarquer pour leur talent. Une tâche de développement des jeunes qui plaît à Lampard.

"Pour être honnête, c'est la partie vraiment intéressante de mon travail et j'adore. Ils ont tous des personnalités différentes. Certains ont besoin d'être rassurés, d'autres ont clairement besoin de mots durs parfois pour les aider à s'améliorer et c'est là où mon travail est vraiment intéressant parce que j'aime voir une progression chez mes joueurs.

"Peu importe leur personnalité, ils veulent tous être le meilleur joueur possible pour Chelsea, ce que j'apprécie. Et ce n'est pas seulement moi, mais aussi mes assistants."