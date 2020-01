Chelsea, Hudson-Odoi : "J'ai pensé à aller au Bayern Munich"

L'ailier anglais était annoncé avec insistance sur le départ il y a un an, mais depuis il a prolongé son contrat avec les Blues.

Callum Hudson-Odoi affirme qu'il n'a jamais été "près de quitter" , mais admet avoir envisagé la possibilité de rejoindre le géant de la , le . L'international anglais est revenu sur le mercato hivernal de 2019, un transfert en était devenu une réelle possibilité pour l'international anglais. Avec un temps de jeu insuffisant sous les ordres de Maurizio Sarri à Stamford Bridge, à son goût, le Bayern a préparé une grosse offre pour l'ailier talentueux.

Toutes les offres ont été repoussées, Chelsea indiquant clairement qu'il n'avait pas l'intention de perdre un nouveau jeune joueur formé au club. Cette démonstration de foi en Hudson-Odoi a finalement été récompensée lorsque l'attaquant de 19 ans a prolongé son contrat. Dans une interview accordée à The Sun, Callum Hudson-Odoi a fait le bilan sur ces douze derniers mois qui ont ressemblé à des "montagnes russes".

"Ces épreuves m'ont fait grandir"

"J'en parlais avec ma famille et je me disais : "Je veux juste jouer de matches", et à ce moment-là je ne jouais pas assez. Je ne dirais pas que j'étais sur le point de partir mais c'était dans mon esprit. Ce qui s'est passé en janvier dernier s'est produit. Mais j’ai signé mon contrat et je suis heureux ici maintenant - tout va bien. Ce fut une année de montagnes russes. Il s'est passé beaucoup de choses qui m'ont fait apprendre et réfléchir à des choses. J'avais juste besoin de revenir, d'avoir confiance en moi, d'être moi-même, de marquer, de faire des passes décisives - et de montrer ce que je peux faire", a indiqué l'international anglais.

Callum Hudson-Odoi a grandi à travers les épreuves qu'il a traversé : "Je dirais que je suis reconnaissant - je me sens chanceux de ce qui s'est passé. La blessure est une expérience dont vous apprenez parce que je ne connaissais pas ces choses auparavant. Cela m'est arrivé pour la première fois. Et la demande de transfert m'a appris ce genre de situation. La sélection avec l' , les débuts en et un changement d'entraîneur m'ont beaucoup appris".

"Je dirais donc que plus «expérimenté» est le mot juste pour décrire cette année. Je suis beaucoup plus mature maintenant, ça m'a rendu plus sage. Cela me fait penser que tout s'est passé pour une raison - je devrais donc être reconnaissant et remercier Dieu. Il y a des moments où je m'assois et je me dis à quel point ces douze mois ont été fous. Bon ou mauvais, tout arrive pour une raison. Vous devez donc toujours être reconnaissant", a conclu l'Anglais.