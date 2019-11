Chelsea - Hazard : "Lampard peut être l'un des meilleurs managers au monde"

Eden Hazard estime que Frank Lampard a toutes les cordes pour devenir une référence dans sa nouvelle vie de manager.

Nommé manager de l'été dernier pour succéder à Maurizio Sarri, Frank Lampard a connu Eden Hazard dans sa première vie de joueur, lorsque les deux hommes portaient le maillot du club londonien après l'arrivée du Belge en provenance de .

Hazard connait donc parfaitement la personnalité de l'Anglais. Et selon lui, son ex-coéquipier a tout simplement toutes les qualités nécessaires pour devenir l'un des meilleurs managers de la planète football.

"Je connais Frank en tant que joueur et non en tant que manager, mais c’est un gars génial", a expliqué la star du dans des propos accordés à Sky Sports, alors que Chelsea pointe à la troisième place de derrière et Leicester, à égalité de points avec les Foxes.

L'article continue ci-dessous

"Il a déjà montré après quatre mois qu’il pouvait être l’un des meilleurs managers du monde. La bonne chose est qu’ils jouent avec de jeunes joueurs, de jeunes joueurs anglais. Pour l’ , c’est bon, pour Chelsea, c’est bon. Ils ont de la chance d’avoir des jeunes joueurs de qualité. Peut-être qu’avec deux ou trois joueurs de plus, ils seraient les premiers. Quand je les ai vus jouer, c’était bien, ils jouent tous ensemble. J’ai toujours de bons amis là-bas. Je les suis tout le temps. Ils sont en train de gagner, donc je suis juste heureux pour eux", a conclu Eden Hazard.

Pour rappel, le meneur de jeu belge a quitté Chelsea l'été dernier après avoir mené le club londonien à un sacre en Europa League.