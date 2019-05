Chelsea - Hazard : "Je veux juste gagner ce trophée"

et ont l'occasion d'embellir leur saison en remportant un titre ce mercredi lors de la finale de l'Europa League à Bakou (21h). Un trophée qu'Eden Hazard aimerait beaucoup ajouter à son palmarès avant peut-être de quitter les Blues pour s'engager avec le .

"Si nous gagnons l'Europa League, cette saison peut encore être bonne, a-t-il déclaré sur le site internet du club. D'accord, ce n'est pas parfait parce que nous voulons être compétitifs en et en mais dans notre façon de jouer, nous nous sommes améliorés ces deux derniers mois. Avec une bonne approche du match nous pouvons faire quelque chose de bien à Bakou.

"C'est une compétition européenne donc pour moi, pour le club, pour l'entraîneur et les supporters, c'est quelque chose d'important. Quand vous jouez une finale, peu importe que ce soit la , l'Europa League ou la , vous voulez seulement gagner, ramener le trophée à la maison et fêter ça."

