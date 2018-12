Chelsea, Hazard : "Je peux encore beaucoup progresser"

Eden Hazard est très motivé pour retrouver son meilleur niveau, et même pour être plus performant que jamais au sein de son club.

Depuis plusieurs années, Eden Hazard fait partie des tous meilleurs joueurs au monde. Le virtuose belge a un immense talent, mais son rendement n’est pas aussi impressionnant que celui de Cristiano Ronaldo ou de Lionel Messi. C’est d'ailleurs l’une des raisons pour lesquelles il n’a jamais remporté le prestigieux Ballon d’Or, ou même été proche de le faire. La donne peut-il encore changer dans le futur, alors que l’intéressé fêtera ses vingt-huit ans le 7 janvier prochain ?

L’ancien lillois a été interrogé sur ce point. Et, pour lui, il n’y a aucun doute : il est encore en mesure de franchir quelques paliers. Cela fait même partie des objectifs personnels qu'il se fixe à court terme. « Je sais que je joue pour l’un des meilleurs clubs au monde, et je pense pouvoir beaucoup progresser dans le futur, a-t-il déclaré dans un entretien au site de Chelsea. Je crois avoir atteint une autre dimension depuis la dernière Coupe du Monde. Avant cette compétition, on pensait que j’étais un bon joueur, mais là on s’accorde à dire que je suis l’un des meilleurs. C’est le niveau que je veux pouvoir atteindre et y rester. Et je pense que depuis le début de la saison je suis sur la bonne voie ».

Hazard compte 8 buts en 17 apparitions en Premier League cette année. Sa meilleure saison sur le plan statistique a été celle de 2016/17 lorsqu’il avait cumulé 16 buts en 36 matches. Une campagne exceptionnelle qui l’avait couronné meilleur joueur du championnat.

Hazard espère donc s’améliorer, mais peut-il le faire en restant au sein de son équipe de Chelsea ? Sa réponse à ce sujet est légèrement ambiguë, tandis que son nom continue de circuler avec insistance du côté du Real : « je dois marquer plus de buts et nous devons gagner plus de trophées. J’ai déjà beaucoup gagné à Chelsea, mais lorsqu’on joue dans cette équipe on veut concourir pour les plus grands trophées comme la Ligue des Champions et disputer les grands matches", a-t-il indiqué.