Chelsea - Hazard a-t-il dit adieu à Stamford Bridge ?

L'attaquant des Blues a peut-être disputé son dernier match dans l'antre des Blues ce jeudi soir, lui qui pourrait signer au Real Madrid cet été.

Eden Hazard ne sait toujours pas s'il va rester à la saison prochaine, lui qui a inscrit le tir au but décisif en demi-finale de contre l'Eintracht Francfort (1-1, 4-3 aux tab). Les Blues avaient auparavant concédé un second match nul 1-1 face aux Allemands et s'en sont sortis grâce à deux parades de leur gardien, Kepa Arrizabalaga lors de la séance fatidique.

Une rencontre qui pourrait être la dernière de la carrière d'Eden Hazard à Stamford Bridge avec le maillot londonien sur le dos, étant donné que l'international belge est annoncé avec insistance du côté du cet été. Les Blues joueront en effet leur dernière rencontre de championnat ce dimanche (16h) à l'extérieur, sur la pelouse de Leicester avec l'objectif de conserver leur troisième place. Son contrat n'expire qu'en 2020 mais l'interdiction de transfert de Chelsea ne devrait pas compliquer son transfert, les Anglais risquant de le voir partir libre dans un an.

Après la rencontre, l'attaquant a préféré se concentrer sur les derniers objectifs de fin de saison du club, à commencer par cette finale à Baku contre . "Je n'y pense pas, a-t-il déclaré au micro de BT Sport. Je ne pense qu'à gagner quelque chose pour ce club. Si c'est mon dernier match [la finale], alors j'essaierai de tout donner. Dans mon esprit je ne sais pas encore, donc je vais juste essayer de gagner des matches avec Chelsea."

Scenes after Chelsea win their first European penalty shoot-out at Stamford Bridge! #UEL pic.twitter.com/zE5i0xN6hy — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 9, 2019

"C'était difficile mais quand vous commencez un match vous pensez que vous pouvez atteindre la finale, et plus particulièrement quand vous faites match nul à l'aller à l'extérieur. Je pense que nous avons fait un bon match mais une demi-finale de Ligue Europa n'est jamais facile. Au final nous avons gagné aux penalties et nous sommes juste contents. Maintenant nous allons à Baku pour essayer de gagner le trophée", a-t-il poursuivi.

"En première mi-temps je crois que nous étions la meilleure équipe mais ensuite nous avons encaissé un but et c'était 50-50 jusqu'aux tirs aux buts. Il nous reste un match à jouer contre Arsenal. Nous devons aller à Baku pour jouer avec qualité et gagner le match."