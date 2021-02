Chelsea - Haaland et Upamecano courtisés ? Tuchel ne commente pas

L'entraîneur ne souhaite pas commenter les rumeurs liées au mercato, par respect pour les clubs auxquels appartiennent les joueurs concernés.

L'entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, a tenté de couper court aux rumeurs liées à Dayot Upamecano et Erling Haaland. Selon différents médias, les Blues font partie d'une foule de grandes équipes européennes intéressées par le défenseur du RB Leipzig, Dayot Upamecano et par l'attaquant du Borussia Dortmund, Erling Haaland.

Les deux joueurs seront très demandés cet été, mais Thomas Tuchel a déclaré qu'il faisait preuve de respect pour leurs équipes actuelles en évitant le sujet. "Je peux comprendre l'intérêt de la question et l'intérêt de chaque fan et supporter de parler de ces sujets. Je suis toujours fan et je suis intéressé par ce qui se passe. Mais maintenant, nous sommes en février et il y a un long chemin à parcourir. En apprenant à me connaître, vous saurez que je ne parlerai pas des autres joueurs sous contrat".

"Tout le reste sera décidé à huis clos"

"C'est le genre de respect que je montre. Tout le reste sera décidé à huis clos. Je suis désolé", a ensuite ajouté l'ancien du PSG, fidèle à ses principes. Pour rappel, Dayot Upamecano est l'un des défenseurs les plus recherchés du marché, l'international français de 22 ans étant susceptible de quitter le RB Leipzig cet été.

Chelsea a été lié à un transfert avec d'autres grands clubs européens comme le Bayern Munich, Liverpool, Manchester United et le PSG. L'ancien du VAFC est lié à Leipzig jusqu'en 2023, mais son agent, Volker Struth, a confirmé qu'il avait une clause de libération de 42,5 millions d'euros qui n'attend plus que d'être levée.

Pour sa part, Erling Haaland est devenu l'un des meilleurs attaquants européens à l'âge de 20 ans. Alors que Dortmund lutte tout au long de cette saison 2020-21, ils pourraient être contraints à une vente estivale s'ils manquaient la Ligue des champions la saison prochaine. Haaland a un contrat jusqu'en 2024, mais il a été signalé qu'une clause de libération de 75 millions d'euros était incluse dans cet accord qui devrait devenir actif à l'été 2022. Mais la concurrence promet d'être totale pour l'enrôler.