Chelsea, Giroud ne veut pas se retenir contre Arsenal : "Mon sang est bleu maintenant"

L'attaquant français a de bons souvenirs de son temps chez les Gunners mais veut remporter un trophée avec les Blues à Bakou.

La finale de la sera un match très particulier pour Olivier Giroud. Co-meilleur buteur de la compétition du haut de ses 10 buts en compagnie de Luka Jovic, l'attaquant français va retrouver son ancien club : . L'attaquant des Blues est plus motivé que jamais à l'idée de remporter un trophée majeur avec et ne compte pas faire de sentiments face aux Gunners, comme il l'a confié dans les colonnes du Daily Mail.

"J'aime toujours jouer contre mes anciennes équipes. Ça va être dur, et ça pourrait être douloureux si ça ne se passe pas bien, mais il faut mettre de côté les sentiments et les souvenirs. J'ai apprécié les années que j'ai passées là-bas. Cela a été une grande partie de ma carrière, mon premier club en et ce sera toujours spécial, mais maintenant je sens que mon sang est bleu. Comme pour l’équipe nationale, le bleu me convient bien", analysé Olivier Giroud.

"Le meilleur club anglais depuis 10 ans"

"Je me suis vite installé. Je me suis immédiatement senti comme faisant partie de la famille. Je connaissais quelques-uns des joueurs et je suis une personne sociable, j'essaie toujours de communiquer. Ce n'était pas difficile de s'intégrer. Je le vois toujours comme un nouveau défi. Je n'aurais pas pu espérer que ce soit mieux. Et maintenant, je veux gagner mon deuxième trophée avec Chelsea. Pour finir meilleur buteur et aider mon équipe. Notre objectif est de remporter un trophée à chaque saison et c'est la dernière chance de le faire", a ajouté le Français.



L'attaquant des Blues a évoqué la différence entre la politique de recrutement des Blues et des Gunners : "La principale différence est qu'Arsenal a toujours essayé de donner les chances aux jeunes joueurs. Il semblait que plus de joueurs formés au club pourraient avoir la possibilité de jouer. Peut-être auriez-vous plus de temps à Arsenal. Ils seraient plus patients. À Chelsea, il faut être prêt rapidement car en termes de trophées, c'est le meilleur club d’Angleterre depuis 10 ans. Tu n'as pas le temps à Chelsea et quand tu es jeune, il est assez difficile de trouver ta place".

"Vous pouvez voir que nous avons une très bonne académie qui produit de très bons joueurs et quelques-uns d’entre eux font partie de la première équipe, ce qui est un bon exemple pour la génération future. Je ne veux pas tuer les rêves de ces jeunes joueurs de Chelsea. Ils ont beaucoup de talent, mais c'est logique, car Chelsea investit davantage dans chaque fenêtre de transfert et achète davantage de joueurs de haut niveau plus expérimentés dans le monde. Je ne fais qu'être honnête. Les gens qui connaissent le football, la et ces deux clubs savent qu'Arsene Wenger ne pourrait pas dépenser trop d'argent", a conclu Olivier Giroud.