Chelsea - Giroud : "Je veux vraiment remporter la Premier League"

L'attaquant des Blues est persuadé que Chelsea peut s'inviter dans la course au titre en Premier League, alors que Liverpool reste sur deux nuls.

Olivier Giroud a révélé son désir ardent de gagner la cette saison et insiste sur le fait que a encore une chance de rejoindre la course au titre.

a remporté son premier titre national en 30 ans la saison dernière, en terminant avec 18 points d'avance sur le champion précédent, .

L'équipe de Jurgen Klopp est devenue la seule équipe à avoir jamais remporté le trophée à sept journées de la fin, mais elle n'a pas été en mesure de faire preuve d'une telle constance dans la première moitié de la campagne 2020-21.

Bien que les Reds aient retrouvé le sommet après 16 matches, ils ne sont à la première place qu'à la différence de buts, devant , avec un déplacement difficile à lundi soir.

Chelsea, qui a perdu sept points après une seule victoire au cours de ses cinq derniers matches, ne peut plus se permettre de perdre du terrain lorsqu'il accueillera City à Stamford Bridge dimanche après-midi.

Il a été suggéré que les Blues jouent maintenant pour une place dans le top quatre, mais Giroud pense toujours que la Premier League est possible et il est déterminé à décrocher le prix pour la première fois de sa belle carrière au mois de mai.

"Parce que Liverpool ne vole pas comme les deux années précédentes, nous pouvons rejoindre la course au titre, c'est mon objectif, a déclaré l'attaquant français sur le site officiel de Chelsea. Nous devons évidemment tirer les leçons de ces résultats décevants, mais nous ne changerons pas notre objectif car il est très serré. Je veux aussi vraiment gagner cette Premier League, c'est quelque chose que je veux beaucoup."

À la question de savoir pourquoi Liverpool n'a pas réussi à prendre le large de nouveau cette saison, Giroud a répondu : "Tout d'abord parce qu'il n'y a pas de supporters dans les stades, donc peut-être que les petites équipes, si je peux dire cela sur le papier, quand elles viennent dans des endroits comme le Stamford Bridge ou Anfield ou l'Emirates contre les grandes équipes, elles jouent peut-être avec moins de pression.

"C'est plus facile, cela expliquerait le fait que la Premier League est serrée cette année parce qu'il n'y a pas de fans, et aussi parce que de nos jours le football s'est beaucoup amélioré et les petites équipes se sont beaucoup améliorées. La différence entre les petites et les grandes équipes est de plus en plus petite."

Giroud a été contraint de jouer les seconds rôles après avoir vu arriver Timo Werner au début de la saison, mais il a progressivement réintégré le onze de départ de Frank Lampard.

Le contrat actuel du joueur de 34 ans doit expirer en juin, mais il insiste sur le fait qu'il est très satisfait de son environnement actuel, dans un contexte de forte concurrence pour les places.

"Neuf buts en six titularisations, ce n'est pas mal, c'est une bonne statistique pour un attaquant, a-t-il ajouté. Nous recherchons tous les meilleures statistiques. Plus nous sommes efficaces, mieux c'est pour l'équipe et évidemment nous avons beaucoup d'attaquants talentueux et c'est toujours un casse-tête pour le manager de choisir le bon, avec des qualités différentes à l'avant et avec aussi une bonne entente et complémentarité entre les attaquants et les ailiers.

"La concurrence est bonne pour tout le monde. C'est bien de se mettre en avant, de rester concentré et de donner le meilleur de soi-même pour rester dans l'équipe. Pour moi, je suis très heureux d'avoir marqué neuf buts en six matches, mais je dois continuer à le faire pour aider l'équipe à atteindre ses objectifs.

"En tant que joueur expérimenté, cela fait maintenant neuf ans que je suis en Premier League, donc je connais très bien le championnat, j'essaie juste de donner des conseils quand les jeunes joueurs le veulent.

"J'essaie simplement de donner des conseils aux jeunes joueurs quand ils en ont besoin. Je veux juste le meilleur pour l'équipe, je veux juste gagner cette Premier League et je suis là pour aider."