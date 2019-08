Chelsea, Frank Lampard veut faire taire les détracteurs des Blues : "J'aime entendre que nous ne serons pas dans le top 4"

Malgré un effectif rajeuni et limité, l'entraîneur de Chelsea veut rester ambitieux pour la saison à venir. Il a évoqué le départ de David Luiz.

Privé de recrutement cet été, va connaître une saison particulière. Si les Blues ont enregistré l'arrivée de Christian Pulisic, acheté l'hiver dernier, et de Mateo Kovacic, prêté la saison dernière, ils ont surtout un effectif bien plus jeune que les saisons passées et bien moins pléthoriques avec notamment le départ d'Eden Hazard. Forcément, Chelsea va devoir batailler encore plus pour terminer dans les quatre premiers en alors que ses concurrents se sont renforcés, et eux sur le papier se sont affaiblis. Mais en conférence de presse, Frank Lampard a avoué qu'il aimerait déjouer les pronostics.

"Une motivation d'entendre les critiques sur Chelsea ? J'aime ça. J'aime écouter la radio et entendre les pronostics des gens qui ne nous voient pas parmi les quatre premiers. Parce que cela signifie qu'il y a un défi et il n'y a rien de mieux dans le football que de prouver à quelqu'un, à une personne qu'une idée est fausse. Nous devrions accepter ce défi. Il y a deux choses, le monde extérieur et ce que nous pensons de nous-mêmes entre ces murs. Nous croyons que nous pouvons vraiment essayer d'atteindre nos objectifs", a expliqué l'entraîneur des Blues.

"David Luiz a décidé de partir"

" et ont montré qu'il y avait un écart, tout le monde doit rattraper son retard. Nous aurons pour objectif de gagner et bien sûr, nous voulons être en chaque année. Nous sommes réalistes et nous devons juste faire de notre mieux. L’écart est comblable parce que c’est le football. Une des beautés de ce sport est que vous recommencez à zéro sans cesse", a ajouté l'ancien international anglais.

Frank Lampard est revenu sur le départ de David Luiz à dans les dernières heures du mercato : "Nous avons eu des conversations la semaine dernière. Des conversations honnêtes, car je connais bien David et je pense que la conclusion de cela était qu’il a décidé de partir. Le jour où David ne s’est pas entraîné, c’était une décision de ma part en rapport avec nos discussions. Ce n’était pas une punition ou ce genre de choses".

L'entraîneur des Blues a évoqué le premier match de la saison contre les Red Devils : "Un match plus important pour Chelsea ou ? Je ne sais pas vraiment. C'est un match important pour les deux équipes, sans aucun doute. Ce sont deux énormes clubs, qui ont eu un énorme succès, depuis que je joue dans les 10, 15, 20 dernières années. Nous connaissons l'histoire de Manchester United. Mais nous avons tous les deux la même idée que nous voulons réussir et améliorer notre jeu. Chelsea a gagné des choses, mais nous voulons bien sûr être en compétition pour la première place. C'est le début de notre cycle. Je pense que c'est énorme pour les deux équipes. Je ne peux certainement pas dire que ce n'est pas énorme et Solskjaer le dira aussi".