Chelsea, Frank Lampard : "Nous ne sommes pas où nous voulons être"

Présent en conférence de presse ce vendredi, Frank Lampard espérait que la rencontre face à Norwich allait permettre de lancer la saison des Blues.

Troisième de et finaliste de la , est une équipe en reconstruction. Privés de recrutement et orphelins des départs de l'ex entraîneur en la personne de Maurizio Sarri vers la Juventus Turin et de joueurs cadres de l'effectif tels que David Luiz et Eden Hazard notamment, les Blues débutent timidement leur saison 2019-2020, eux qui n'ont pas encore gagné après deux rencontres de championnat.

Battus sèchement sur la pelouse de en ouverture, puis tenus en échec devant leurs supporters par Leicester lors de la deuxième journée, les hommes de Frank Lampard entendent donc signer un premier succès ce week-end, sur la pelouse de Norwich. Un déplacement que le nouvel entraîneur de Chelsea, présent en conférence de presse ce vendredi, ne considère pas comme facile à négocier, bien au contraire...

"Beaucoup à améliorer. Nous n'y sommes pas encore"

"Norwich à l'extérieur n'est pas un déplacement idéal. C'est un match difficile. Derby County en décembre ou en janvier dernier était la dernière équipe à les battre. Ce fut un match très difficile pour nous. Ils l'ont prouvé l'année dernière (...) J'ai beaucoup de respect pour eux. Le stade est difficile, les supporters y sont très animés, le club va dans la bonne direction", a prévenu le technicien anglais.

​

De plus, Frank Lampard a estimé que le début de saison des siens était préoccupant, même si, par séquences, la production de ses joueurs a été intéressante selon lui. "Toujours parce que nous voulons gagner tous les matches. Nous sommes Chelsea. Ce sont des préoccupations (...) Bien sûr, nous voulons plus. C'est la Premier League mais nous voulons gagner un match, bien sûr", a ainsi confié l'ancien international anglais.

"Nous avons montré de très bonnes séquences, mais nous avons encore du travail à faire. Nous ne sommes pas où nous voulons être. Ce n'est pas facile en pré-saison avec des joueurs qui reviennent en retard pour essayer de tout changer d'un coup. Tu ne peux pas. Vous devez juste travailler dur et continuer d'essayer de transmettre des messages. Nous allons aller mieux, mais nous savons aussi qu'il y a beaucoup à améliorer. Nous n'y sommes pas encore", a enfin ajouté le nouvel entraîneur des Blues, qui pourrait devoir faire sans le français Ngolo Kanté, blessé à une cheville.