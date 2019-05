Chelsea, Frank Lampard ne fait pas attention aux rumeurs : "M'annoncer chez les Blues, c'est un lien facile"

L'ancien milieu de terrain est concentré sur son travail avec Derby County, mais n'a pas exclu pour autant un retour à Chelsea.

Et si Frank Lampard revenait à plus tôt que prévu. Alors que l'avenir de Maurizio Sarri est toujours incertain au sein du club londonien, les Blues étudieraient la possibilité de recruter leur ancien milieu de terrain en tant qu'entraîneur pour la saison prochaine. Ce dernier a débuté sa carrière de coach cette saison sur le banc de Derby County affichant de belles promesses puisque son équipe va jouer la montée en ce lundi avec la finale de Championship contre .

Devant les médias, Frank Lampard a réagi aux rumeurs l'envoyant chez les Blues la saison prochaine, trouvant cette connexion un peu trop simple au vu de leur passé commun : "Quand j'ai commencé à entraîner, les gens disaient : 'Votre rêve doit être d'être le manager de Chelsea'. C'est un lien facile. Mon rêve était de faire de mon mieux jour après jour pour réussir. Je ne peux pas appeler celui-là. Ces choses se produisent ou ne se produisent pas Je me concentre complètement sur l'ici et maintenant".

"Je ne vois pas plus loin que lundi"

L'article continue ci-dessous

"Je trouve cela assez difficile parce que Chelsea a un match à venir. Plus important encore pour moi, nous avons un match à venir avant cela. Et aussi, ils ont un manager, Maurizio Sarri, qui essaie de leur faire gagner cette finale. C’est un maillon évident de la saison des Blues. C’est peut-être parce que nous en sommes en finale et que l’on parle de nous et que nous avons connu une bonne année. Ensuite, j’ai été mis en contact à cause de mes 13 années au club, j’ai bien compris le lien", a ajouté l'ancien milieu de terrain de Chelsea.

L'entraîneur de Derby County est focalisé sur la finale de Championship contre Aston Villa : "Mais pour ce qui est de la façon dont je vois les choses, je ne veux pas y penser, je ne veux pas en parler, je veux parler de lundi, je veux travailler avec l’équipe. Je veux faire passer le message pour nous. Nous avons un match vraiment difficile. C’est mon point de vue là-dessus et je me concentre sur nous lundi. Je dirai tout de suite aux fans de Derby : je me suis concentré toute l’année sur ce que j’ai pu faire dans ce métier, car ce club m’a donné une chance. Et je veux terminer ça cette saison du mieux que je peux".

Frank Lampard n'est, en revanche, pas sûr de ce qu'il fera la saison prochaine : "C’est pourquoi je me concentre tellement sur ce jeu et je suis reconnaissant de cette opportunité. Il me reste deux ans sur mon contrat ici et je ne vois pas plus loin que lundi. Je vais m'asseoir avec le propriétaire Mel Morris après le match, ce qui était prévu avant toutes ces rumeurs de toute façon, pour voir d'abord quel est le résultat de lundi, parce que cela va définir la suite. C'est aussi simple que ça".