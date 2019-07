Chelsea - Frank Lampard excusé par Derby County pour la reprise de l'entraînement

L'arrivée de Frank Lampard à Stamford Bidge semble de plus en plus proche. Le technicien a été dispensé de la reprise de l'entraînement par son club.

Le club de Derby, où Frank Lampard officie comme entraîneur depuis le début de saison dernière, a fait savoir la semaine passée que ce dernier avait été autorisé à négocier avec un éventuel retour à Londres, dans le rôle d'entraîneur de l'équipe première des Blues. Un retour évoqué depuis de longues semaines, avant même le départ de Maurizio Sarri vers la .

Derby s'attend à ce qu'un accord soir trouvé pour le retour de celui qui a passé 13 ans à Stamford Bridge, et le club de Championship commence à s'activer pour lui trouver un successeur. "Le Derby County Football Club a dispensé Frank Lampard de se présenter à l'entraînement de pré-saison lundi et mardi afin que ses discussions concernant un éventuel départ à Chelsea soient terminées dès que possible", a fait savoir le club via un communiqué sur son site internet.

"Les premiers jours de cette pré-saison seront consacrés à la condition physique et se poursuivront comme prévu sous la direction des équipes de conditionnement physique, médicales, scientifiques et sportives du Centre d'entraînement du club. Dans l'hypothèse que Frank parvienne à un accord avec Chelsea pour devenir leur nouveau manager, le club va redoubler d'efforts afin de lui trouver un remplaçant."

L'article continue ci-dessous

Pour ce qui restera comme sa première saison sur un banc, l'ancien international anglais a mené les Rams en finale des play-off d'accession en , finalement battus par Aston Villa à Wembley (1-2).

Avec Chelsea, Lampard devra faire sans la possibilité de recruter lors des deux prochains mercatos et sans Eden Hazard, parti au . Une tâche compliquée mais pour laquelle il a déjà reçu le soutien de plusieurs anciens du club, qui estiment qu'il est prêt à enfiler le costume de manager dans un club de premier plan en .