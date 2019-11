Chelsea - Frank Lampard : "Cette ligue peut vous punir en cas de chute"

Alors que sa jeune équipe de Chelsea continue d'impressionner Outre-Manche, Frank Lampard a conscience que l'équilibre ne tient qu'à peu de choses.

Samedi, Chelsea s'est logiquement imposé face à Crystal Palace (2-0), grâce notamment à des buts de Tammy Abraham et Christian Pulisic, les deux hommes en forme du moment. Un succès acquis en seconde période, le sixième consécutif en championnat, qui satisfaisait amplement Frank Lampard en conférence de presse.

"Chaque match de est difficile, en particulier contre une équipe aussi organisée que . J'ai trouvé que nous avions très bien commencé la première période. Un but nous aurait probablement placés dans une très bonne position. Nous n'avons pas pu le faire et nous avons laissé le rythme diminuer légèrement vers la fin de la mi-temps, mais lorsque nous sommes revenus en deuxième mi-temps avec de meilleures intentions, nous avons gagné le match (...) Ce fut une belle victoire, solide, avec un clean-sheet", a analysé l'entraîneur des Blues, une équipe qui impressionne malgré sa jeunesse.

"Nous sommes à peu près au tiers du parcours et nous sommes bien placés​"

"Quand vous regardez les jeunes joueurs, ils montrent qu'ils méritent d'être à ce niveau. Je suis fier de l'équipe que nous avons, mais je me rends également compte qu'il ne s'agit que d'un aperçu de la situation dans son ensemble à long terme. Nous sommes à peu près au tiers du parcours et nous sommes bien placés, mais nous savons que cette ligue peut vous punir en cas de chute. Nous devons donc faire encore mieux que cela. Si nous voulons construire quelque chose sur une longue période, nous avons tellement d'amélioration à faire car l'écart était trop grand l'an dernier entre nous et les deux meilleurs. Nous voulons donc le réduire", a ajouté Frank Lampard, ambitieux.

En attendant le choc au sommet entre Liverpool et Manchester City ce dimanche (17h30), les pensionnaires de Stamford Bridge pointent en tout cas à une prometteuse deuxième place de Premier League. Une position inattendue et inespérée il y a encore quelques semaines. Bref, en continuant sur cette lancée et sous la houlette d'un Frank Lampard excellent pour l'heure dans son rôle de bâtisseur, force est de constater que l'avenir peut être abordé avec optimisme pour les Londoniens.