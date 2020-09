Chelsea - Frank Lampard : "Bien sûr, je veux garder N'Golo"

L'entraîneur de Chelsea s'est montré très clair : malgré les nombreuses arrivées et son exercice précédent, il compte sur N'Golo Kanté cette saison.

Frank Lampard est très clair : N’Golo Kante est «fondamental» pour l’avenir de et il n’a pas l’intention de le vendre. L'Inter fait partie des équipes liées à un transfert du milieu de terrain français. D'après les rumeurs, Chelsea cherchait à le vendre pour financer son mercato.

Chelsea a été fortement impliqué dans des transactions de transfert de cet été, mais Lampard dit que Kante n'est pas sur le marché.

"Je pense que presque tous les clubs du monde voudraient N'Golo Kante", a déclaré Lampard à BBC Radio 5 Live. "C'est un joueur et une personne incroyable et je ne veux certainement pas le perdre. Il est fondamental dans ce que j'essaie de faire. On peut évidemment parler des joueurs offensifs que nous avons mais de quelqu'un comme N'Golo et du travail qu'il fait au milieu de terrain ... Ce fut une année difficile pour lui l'année dernière à cause des blessures", a ensuite ajouté l'entraîneur.

"Il est arrivé dans la saison avec une blessure et c'était un effet domino tout au long de l'année. C'était probablement le point culminant de quatre ou cinq ans de jeux, donc je suis vraiment excité de l'avoir en forme. Il a l'air frais, c'est un gros problème pour moi. Bien sûr, je veux garder N'Golo".

Lampard a été largement félicité pour avoir fait confiance aux jeunes joueurs la saison dernière, mais leurs talents locaux ont maintenant Timo Werner, Kai Havertz, Hakim Ziyech, Thiago Silva et Ben Chilwell pour rivaliser. Une alchimie devra donc être trouvée, et encore une fois, Frank Lampard a tenu à rassurer.

"J'ai une idée de ce que je veux faire (...) Je pense que ce que les jeunes joueurs ont fait la saison dernière était de montrer leur qualité. C'est normal en tant que jeune joueur, vous avez différents défis et différentes étapes sur l'échelle. Si vous êtes dans un club comme Chelsea, c'est que vous allez avoir de la compétition d'année en année, et pouvez-vous réagir à cela avec une réaction positive? Je ne suis pas préoccupé par les jeunes joueurs, ils vont faire partie de nos plans", a-t-il expliqué.