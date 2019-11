Chelsea - Frank Lampard a adoré la réaction de ses joueurs

Menés au score par l'Ajax Amsterdam devant leurs supporters (1-4), les Blues sont finalement parvenus à partager les points (4-4) face aux Hollandais.

Considérée comme une équipe très joueuse, l' Amsterdam est capable de faire passer des sueurs froides à n'importe quelle défense d'Europe en Ligue des Champions. Revers de la médaille, la formation hollandaise est parfois la première victime de son allant offensif, comme cela a encore été le cas mardi soir face aux Blues de , à Londres. En effet, l'Ajax menait 1-4 face aux hommes de Frank Lampard, avant de voir les locaux revenir au score (4-4).

Si l'Ajax peut regretter de ne pas avoir fait bloc pour préserver son avantage , le mérite revient aussi à Chelsea, qui a fait preuve d'abnégation pour rester dans la partie. Pour le plus grand bonheur de son entraîneur Frank Lampard, apparu très satisfait après la rencontre au micro de RMC Sport.

"Je ne pense pas avoir déjà vécu un match comme ça"

"J’ai vécu des soirées folles et d’autres géniales. Mais je ne pense pas avoir déjà vécu un match comme ça. Pour une performance comme celle d’aujourd’hui, vous avez besoin de caractère et de personnalité. À 3-1 à la mi-temps, c’est facile de lâcher. C’est encore plus facile d’abandonner à 4-1. Mais nous ne l’avons jamais fait" , a d'abord déclaré l'ancienne legende des Blues et des Three Lions, mettant ensuite en avant le bon match des cadres de sa formation.

"Je ne cesse de le dire à propos des joueurs expérimentés, comme Jorginho qui a la tête froide et qui mène l’équipe, Kovacic, Willian bien sûr, mais aussi Azpilicueta… ces joueurs ont vraiment poussé ce soir et j’ai adoré" , a ensuite ajouté Frank Lampard, dont les débuts à Chelsea impressionnent.