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WSL Série printemps
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Chelsea FC Women contre Manchester City Women en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Chelsea FC Women vs Manchester City Women
Chelsea FC Women
Manchester City Women
WSL Série printemps

Tout ce qu’il faut savoir pour regarder en direct Chelsea FC Women contre Manchester City Women en WSL aujourd’hui.

Comment regarder Chelsea FC Women contre Manchester City Women avec un VPN

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  • Connectez-vous au serveur. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).
  • Accédez au diffuseur officiel. Rendez-vous sur le site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits.
  • Connectez-vous & trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous à votre compte pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

Avant-match

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WSL Série printemps - Journée 10
Stamford Bridge

Chelsea FC Women reçoit Manchester City Women à Stamford Bridge pour un match de WSL opposant le deuxième au premier du classement.

L’équipe de Sonia Bompastor aborde cette rencontre après un match nul 0-0 contre le BK Häcken FF en Ligue des champions féminine, qui faisait suite à un nul 1-1 face à Everton en WSL. Avant ces deux rencontres, Chelsea avait enchaîné quatre victoires, dont un succès 6-0 contre Charlton Athletic et une victoire 2-0 face à la Roma en compétition européenne.

Manchester City Women arrive à Stamford Bridge en grande forme. L’équipe d’Andree Jeglertz a battu l’Inter 4-1 lors de son dernier match de Ligue des champions féminine et avait auparavant écrasé West Ham 5-0 en WSL. Elle compte ainsi trois victoires sur ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues.

City occupe la tête du classement de WSL, Chelsea se trouvant juste derrière. Une victoire de l’une ou l’autre équipe aurait d’importantes conséquences dans la course au titre.

Bompastor et Jeglertz comptent parmi les entraîneurs les plus fins tacticiens du football féminin. Le contraste entre les dynamiques récentes de leurs équipes rend l’issue de ce match particulièrement difficile à prévoir.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder ce match de WSL en direct.

Actualités des équipes et effectifs

Chelsea FC Women vs Manchester City Women Équipes probables

Entraineur

  • S. Bompastor

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