Comment regarder Chelsea FC Women contre Manchester City Women avec un VPN

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Avant-match

WSL Série printemps - Journée 10 14 nov. 2026 - 08:30 Stamford Bridge

Chelsea FC Women reçoit Manchester City Women à Stamford Bridge pour un match de WSL opposant le deuxième au premier du classement.

L’équipe de Sonia Bompastor aborde cette rencontre après un match nul 0-0 contre le BK Häcken FF en Ligue des champions féminine, qui faisait suite à un nul 1-1 face à Everton en WSL. Avant ces deux rencontres, Chelsea avait enchaîné quatre victoires, dont un succès 6-0 contre Charlton Athletic et une victoire 2-0 face à la Roma en compétition européenne.

Manchester City Women arrive à Stamford Bridge en grande forme. L’équipe d’Andree Jeglertz a battu l’Inter 4-1 lors de son dernier match de Ligue des champions féminine et avait auparavant écrasé West Ham 5-0 en WSL. Elle compte ainsi trois victoires sur ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues.

City occupe la tête du classement de WSL, Chelsea se trouvant juste derrière. Une victoire de l’une ou l’autre équipe aurait d’importantes conséquences dans la course au titre.

Bompastor et Jeglertz comptent parmi les entraîneurs les plus fins tacticiens du football féminin. Le contraste entre les dynamiques récentes de leurs équipes rend l’issue de ce match particulièrement difficile à prévoir.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder ce match de WSL en direct.

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