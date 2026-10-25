En Angleterre, Chelsea fait partie de ces clubs qui semblent ne jamais quitter longtemps le devant de la scène. Même dans les périodes plus calmes, il se passe toujours quelque chose à Stamford Bridge. Pour ceux qui veulent suivre tous les matches officiels, la question est ensuite pratique : les droits sont répartis entre différents diffuseurs selon les compétitions. Autrement dit, un seul abonnement ne suffit pas pour tout voir. Voici les diffuseurs à connaître pour ne manquer aucun match de Chelsea.

FC Chelsea, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : qui diffuse les matches des Blues en direct à la télévision et en streaming ?



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Voir le FC Chelsea en Premier League, en Ligue des champions, en FA Cup, en Carabao Cup et en Community Shield en direct à la télévision et en streaming

En Allemagne, Sky reste le diffuseur de référence pour la Premier League : la chaîne payante retransmet chaque rencontre en direct, soit individuellement, soit dans un multiplex. Tous les matches de Chelsea sont donc couverts. Pour ceux qui ne regardent pas les rencontres devant leur téléviseur, elles sont aussi accessibles en streaming sur Sky Go ou WOW.

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Depuis la saison 2025/26, Sky a sensiblement étoffé son offre de football anglais : la plateforme diffuse en direct non seulement la Premier League, mais aussi la Carabao Cup. En clair, lorsque Chelsea joue en Coupe de la Ligue, vous retrouvez également tous ses matches sur Sky.

Pour la FA Cup et le FA Community Shield, DAZN détient les droits exclusifs en Allemagne. Le service de streaming diffuse les matches en direct, y compris, bien sûr, toutes les rencontres de Chelsea lorsque les Blues participent à l’une de ces deux compétitions.

Prochains matchs LIV Carabao Cup 16:00 CHE

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En Ligue des champions, les droits sont partagés. Vous pouvez voir la plupart des matches de Chelsea en direct sur DAZN. Amazon Prime Video diffuse par ailleurs en exclusivité une affiche sélectionnée chaque mardi. Selon le calendrier, il peut s’agir d’un match de Chelsea ou, plus généralement, d’une rencontre impliquant un club anglais.

À partir de 2027/28, la diffusion de la Ligue des champions va connaître des changements : Paramount+ fera son entrée et proposera alors la majeure partie des matches. Tous les détails de cette nouvelle répartition des droits sont disponibles ici. En clair, notez bien Paramount+ pour suivre la compétition à partir de 2027/28.

Si Chelsea atteint la finale de la Ligue des champions, le match sera, comme d’habitude, également diffusé à la télévision en clair. En Allemagne, c’est le ZDF qui est prévu pour retransmettre la finale, un rendez-vous bien établi dans sa programmation.

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FC Chelsea, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : le direct commenté de SPOX

SPOX propose un direct commenté pour certains matches des Blues dans les compétitions nationales et internationales. Vous retrouverez ces directs peu avant le coup d’envoi.

Diffusion du FC Chelsea : la fiche du club