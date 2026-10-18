Chelsea fait partie de ces clubs anglais qui ne quittent jamais bien longtemps le devant de la scène. Même dans les périodes plus calmes, il se passe toujours quelque chose à Stamford Bridge. Pour ceux qui veulent suivre tous ses matches officiels, reste une question pratique : les droits de diffusion sont répartis entre plusieurs diffuseurs selon les compétitions. Autrement dit, un seul abonnement ne suffit pas pour tout voir. Voici où regarder les Blues sans manquer un match.

Chelsea FC : qui diffuse les matches des Blues en direct à la télévision et en streaming ?



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Voir Chelsea FC en direct à la télévision et en streaming en Premier League, Ligue des champions, FA Cup, Carabao Cup et Community Shield

En Allemagne, Sky reste le diffuseur incontournable de la Premier League : la chaîne payante retransmet chaque rencontre en direct, en intégralité ou dans le cadre du multiplex. Tous les matches de Chelsea sont donc couverts. Ceux qui préfèrent le streaming peuvent également les suivre sur Sky Go ou WOW.

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Depuis la saison 2025/26, Sky a étoffé son offre de football anglais : la chaîne diffuse en direct non seulement la Premier League, mais aussi la Carabao Cup. En clair, tous les matches de Chelsea en Coupe de la Ligue anglaise sont également disponibles sur Sky.

En Allemagne, les droits exclusifs de la FA Cup et du FA Community Shield appartiennent à DAZN. La plateforme diffuse les rencontres en direct, y compris, bien sûr, tous les matches des Blues dans ces deux compétitions.

Prochains matchs CHE Premier League 12:30 TOT

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En Ligue des champions, les droits sont partagés. La plupart des matches de Chelsea sont diffusés en direct sur DAZN. Amazon Prime Video propose en outre, en exclusivité, une affiche de premier plan chaque mardi. Selon le calendrier, il peut s’agir d’un match de Chelsea ou d’une autre équipe anglaise.

À partir de 2027/28, la diffusion de la Ligue des champions va connaître des changements : Paramount+ fait son entrée et proposera alors la majorité des rencontres. Tous les détails de la nouvelle répartition des droits sont disponibles ici. En clair, retenez Paramount+ pour suivre la compétition à partir de 2027/28.

Si Chelsea atteint la finale de la Ligue des champions, celle-ci sera, comme d’habitude, également diffusée à la télévision gratuite. En Allemagne, sa diffusion sur la chaîne ZDF est prévue : la finale constitue un rendez-vous incontournable de sa programmation.

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Chelsea FC : le direct commenté de SPOX

SPOX assure le suivi en direct de certains matches des Blues dans les compétitions nationales et internationales. Vous retrouverez les directs commentés ici, peu avant le coup d’envoi.

Diffusion des matches de Chelsea FC : le club en bref