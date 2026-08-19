Comme le rapportent Sky et Foot Mercato, le Werder a accepté une nouvelle offre du Racing Strasbourg. Selon Sky, le club de première division française versera un montant fixe de 20 millions d’euros sur les bords de la Weser pour Coulibaly. Jusqu’à cinq millions d’euros de bonus pourraient encore s’y ajouter, et Brême se serait en outre assuré un pourcentage de 10 % sur une future revente.

Les dirigeants du Werder auraient donné à Coulibaly l’autorisation de passer sa visite médicale à Strasbourg, indique-t-on. Depuis des mois, un départ à plusieurs millions d’euros du jeune défenseur central de Brême cet été était considéré comme probable.

Plusieurs clubs de renom suivaient de près le joueur de 19 ans, qui a percé en Bundesliga la saison passée, parmi lesquels sans doute aussi le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain. Mais au vu du transfert imminent de Coulibaly à Strasbourg, un autre nom retient particulièrement l’attention : Chelsea.

Karim Coulibaly : passer par Strasbourg pour rejoindre Chelsea ?

Le consortium BlueCo est, comme on le sait, impliqué aussi bien à Strasbourg qu’auprès des Blues, entraînés depuis cet été par Xabi Alonso. Des joueurs passent régulièrement d’un club partenaire à l’autre par voie rapide, et il est donc probable que Coulibaly voie Strasbourg comme un tremplin vers Chelsea.

Le club londonien faisait d’ailleurs partie des grands clubs auxquels un intérêt persistant pour le jeune joueur était prêté, et verrait selon les informations disponibles un grand potentiel en Coulibaly. Un point intéressant pour le Werder : si Strasbourg venait à céder le gaucher à Chelsea pour une grosse somme au cours des prochaines années, le club de Bundesliga toucherait lui aussi sa part grâce au pourcentage à la revente.

Coulibaly, arrivé au Werder en 2024 en provenance du centre de formation du grand rival Hambourg SV, avait d’abord profité des soucis d’effectif au début de la saison passée pour être propulsé dans le onze de départ chez les Nord-Allemands. Comme il a bien fait les choses, il y est ensuite resté en grande partie et a disputé 27 matches de Bundesliga en 2025/26 (un but).

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Avec un package total de 25 millions d’euros, Coulibaly devient désormais la deuxième vente la plus chère de l’histoire du club brêmois, derrière le légendaire meneur de jeu brésilien Diego (transféré à la Juventus Turin en 2009 pour 27 millions d’euros). Les revenus de transferts du Werder cet été dépassent ainsi les 40 millions d’euros et les dirigeants autour du directeur du football professionnel Clemens Fritz disposent de liquidités fraîches pour continuer à renforcer l’effectif. L’objectif principal serait de recruter définitivement le milieu de terrain Cameron Puertas, déjà prêté récemment. Son club d’origine, Al-Qadsiah, souhaiterait selon les informations disponibles récupérer environ dix millions d’euros d’indemnité de transfert.

Karim Coulibaly est considéré comme un espoir pour l’équipe d’Allemagne

Coulibaly, sous contrat à Brême en principe jusqu’en 2029, va entre-temps rejoindre une jeune équipe de Strasbourg qui a atteint les demi-finales de la Conference League en 2025/26. Après sa huitième place en Ligue 1, le club français ne disputera toutefois pas de compétition européenne cette saison.

Pour l’avenir, Coulibaly est considéré comme un potentiel grand espoir de l’équipe d’Allemagne. Depuis les U17, il a gravi les échelons des sélections de jeunes allemandes et a fêté fin mars ses débuts avec les Espoirs lors du match de qualification à l’Euro contre l’Irlande du Nord (3-0). Le DFB est toutefois prévenu : Coulibaly a des racines en Côte d’Ivoire et les Ivoiriens auraient déjà tenté de le convaincre, lui qui est né à Oldenbourg, d’opter pour un changement de sélection.