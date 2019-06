Chelsea, Fabregas : "Sarri est têtu et superstitieux mais il tient ses promesses"

L'ancien milieu de terrain de Chelsea a donné son avis sur l'entraîneur actuel des Blues et les rumeurs menant à Frank Lampard.

Arrivé l'hiver dernier à l'AS , Cesc Fabregas est parvenu à aider le club de la principauté à se maintenir en . L'Espagnol reste très attentif au football anglais où il a passé la quasi-totalité de sa carrière avec des passages à et à . Si l'ancien milieu du a rejoint l'AS Monaco cet hiver c'est aussi et surtout pour une question de temps de jeu car il n'était plus titulaire chez les Blues.

En effet, Maurizio Sarri, arrivé à l'été 2018, ne comptait pas sur lui. Il faut dire que l'Italien avait ramené un concurrent de poids dans ses bagages pour l'Espagnol en la personne de Jorginho. Pour autant, Cesc Fabregas n'a pas de rancune envers l'ancien technicien de dont l'avenir est incertain à Chelsea. Invité à décrire son ancien entraîneur, le milieu de terrain de l'AS Monaco a concédé que l'Italien est prêt à mourrir avec ses idées.

"Lampard a fait un travail impressionnant"

L'article continue ci-dessous

"Maurizio Sarri est très superstitieux et est très têtu de cette façon. C'est un manager qui a ses propres idées et il ne les quitte pas beaucoup. Il a une idée de la façon dont il veut jouer et du football auquel il veut vraiment jouer. Il ne bouge pas. Peu importe ce que vous lui dites, peu importe ce que vous lui conseillez, peu importe votre opinion, il ne changera jamais. Mais il l'a fait comme il l'aime. Il a sa propre vision du football et, à la fin, il en est où il est et il faut respecter cela".

Pour rappel, Maurizio Sarri est annoncé sur le départ vers la , où la lui fait les yeux doux. Pour le remplacer en cas de départ, Frank Lampard a été un des noms cités par la presse britannique. L'ancien joueur emblématique des Blues a réalisé un bon travail avec Derby County, échouant en finale des play-off à faire remonter le club. Cesc Fabregas a été impressionné par le travail de l'Anglais et le verrait bien sur le banc de Chelsea.

"Je pense qu'il a fait un travail vraiment impressionnant. C'est son premier travail. Il a changé beaucoup de choses. Je l'ai vu en avec la BBC et il avait une équipe très difficile, une équipe plus ancienne remplie de joueurs à la fin de leurs contrats. Il a complètement renouvelé son équipe, a recruté de jeunes joueurs. Il a joué un style très agressif et a attaqué le football. Vraiment pour un premier travail, je pense qu'il a vraiment bien fait", a conclu l'ancien d'Arsenal.