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Jimmy Floyd Hasselbaink exhorte Chelsea à abandonner la piste du milieu de Bournemouth Alex Scott pour tenter de recruter en janvier Martin Zubimendi, en difficulté à Arsenal. L’ancien attaquant estime que Xabi Alonso a besoin d’un joueur habitué à gagner et doté d’une expérience du plus haut niveau pour renforcer immédiatement son entrejeu.

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Des renforts nécessaires au milieu de terrain à Stamford Bridge

Chelsea a été invité à revoir sa stratégie pour le mercato de janvier et à cibler Zubimendi plutôt que le jeune joueur de Bournemouth Scott. Hasselbaink estime que le club a besoin d’expérience immédiatement, et non d’un autre jeune talent. Chelsea a beaucoup investi durant le mercato estival, mais manque toujours de solutions dans l’axe du milieu de terrain après les départs d’ Enzo Fernandez et d’ Andrey Santos .

Alonso s’appuie actuellement beaucoup sur Moises Caicedo, même si Romeo Lavia a récemment retrouvé sa pleine forme. Le club a tenté de recruter Scott cet été et pourrait revenir à la charge compte tenu de sa situation contractuelle délicate à Bournemouth. Toutefois, Arsenal et Liverpool suivent également de près le joueur de 23 ans, très apprécié.

Hasselbaink réclame un milieu habitué à gagner

Hasselbaink reconnaît le potentiel de Scott, mais estime qu’Alonso a un besoin urgent d’une star immédiatement opérationnelle. Il voit en Zubimendi le candidat idéal pour élever d’emblée le niveau du vestiaire de Chelsea.

« Je préférerais quelqu’un qui ait un peu plus d’expérience, parce que nous avons tellement de jeunes joueurs dans l’effectif, a déclaré Hasselbaink à Canada Sports Betting. Je pense que Xabi Alonso a besoin de quelqu’un de plus expérimenté, qui soit aussi un international de premier plan. Il leur faut un joueur capable d’entrer dans le vestiaire de Cobham et de faire dire aux autres : ‹ Waouh ! On ne plaisante pas ici. ›

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« Chelsea doit recruter des joueurs déjà habitués à gagner et qui ont fait leurs preuves, car le club doit recommencer à remporter les grands trophées. La seule façon d’accélérer les choses, c’est de faire venir des joueurs confirmés. »

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Zubimendi joue peu à Arsenal

Zubimendi n’a encore été titularisé dans aucun match de Premier League avec Arsenal cette saison. L’international espagnol fait face à une forte concurrence depuis l’arrivée de Bruno Guimaraes en provenance de Newcastle.

« S’ils peuvent recruter Martin Zubimendi à Arsenal, ils doivent absolument le faire en janvier, a ajouté Hasselbaink. Il ne joue pas en ce moment à Arsenal, mais il rendra Chelsea plus fort. Il est champion d’Europe et du monde, il a remporté des titres. Il respire la classe et le sang-froid, et Alonso le connaît depuis son passage à la Real Sociedad. Il faut le recruter maintenant. »

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Alonso doit évaluer ses options pour janvier

L’Atlético de Madrid a déjà manifesté son intérêt pour Zubimendi en vue du prochain mercato. Toutefois, l’ancien joueur de la Real Sociedad est actuellement déterminé à rester à Arsenal et à se battre pour sa place.

Chelsea doit désormais décider s’il soumet une offre officielle pour sonder Arsenal ou s’il poursuit des cibles plus jeunes comme Scott. Alonso devra trouver le juste équilibre entre son projet à long terme et l’exigence de résultats immédiats.