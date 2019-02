Chelsea et Naples assurent, Arsenal trébuche - Le résumé de la soirée en Ligue Europa

Les 16es de finale aller de la C3 ont été marqués par le faux-pas inattendu d'Arsenal à BATE. Les autres favoris ont plutôt répondu présent.

Quinze rencontres des seizièmes de finale de la Ligue Europa se sont tenues ce jeudi. Globalement, la logique a été respectée, mais il y a aussi eu quelques résultats surprenants. À commencer par le faux-pas d'Arsenal en Biéroussie face au BATE. Chelsea, l'autre club londonien engagé dans l'épreuve, n'a pas manqué à sa tâche contre Malmö. Les Italiens de Naples et de l'Inter ont aussi fait le boulot, tandis que les clubs de Séville ont ramené des résultats positifs de l'extérieur.

Giroud et Ben Yedder rient, Lacazette pleure

Les clubs de Londres ont connu des fortunes diverses, et c'est aussi le cas de leurs représentants français. Lors du match qui a vu les Gunners tomber à Borisov (0-1), Alexandre Lacazette s'est fait expulser pour un mauvais geste. Un carton rouge direct dont il s'est excusé dès la fin du match. L'ancien Lyonnais a vécu une soirée sans, mais ce n'est pas le cas d'Olivier Giroud. Pour son retour dans le onze de départ, ce dernier a été à l'honneur lors du succès des Blues à Copenhague. Il a marqué le deuxième but des siens d'une sublime talonnade.

Chelsea est bien parti pour se qualifier, et c'est aussi le cas de Naples. Le deuxième de la Serie A a fait tomber Zurich sur ses terres (3-1). Surpris en 16es de finale l'année dernière, les Partenopei sont bien partis pour faire mieux cette année. Tout comme Naples, l'Inter a connu un voyage réussi lors de cette première manche des 16e. Grâce à un but de son homme en forme Lautaro Martinez, l'équipe lombarde a dominé le Rapid Vienne (1-0).

Un sans-faute pour les Espagnols

La Lazio de Rome, autre équipe italienne, engagée a moins brillé lors de cette reprise continentale. Les Biancocelesti sont tombés chez eux face à Séville. L'ex-Toulousain Wissam Ben Yedder a été l'auteur de l'unique but de la rencontre. Comme Séville, Valence a aussi ramené un succès de l'extérieur. Les Ché ont triomphé dans le redoutable Celtic Park. Alors que le Betis a accroché Rennes, Villarreal a aussi gagné hors de ses bases. Grâce à un but d'Alfonso, le Sous-Marin Jaune a dominé le Sporting chez lui.

Dans les autres matches, l'on notera le succès important de Benfica sur la pelouse du Galatasaray (2-1). Les Lisboètes peuvent remercier Seferovic, auteur du seul but de la partie. Kiev et Shakhtar, les deux clubs ukrainiens, ont fait 2-2 contre respectivement l'Olympiakos et l'Eintracht. Notons par ailleurs les belles opérations des clubs belges. Tandis que Bruges a pris le dessus sur le RB Salzbourg (2-1), Genk a tenu en échec Slavia Prague (0-0). Pour être complet, on relèvera le nul vierge entre Krasnodar et Leverkusen (0-0), ainsi que le succès de Plzen face à Dinamo Zagreb (2-1).