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Chelsea et Liverpool, rivaux en Premier League, sont en tête de la course pour recruter Daniel Banjaqui, l’arrière droit très prometteur de Benfica, après son ascension rapide au sein du centre de formation du club portugais. Le défenseur de 18 ans pourrait être recruté moyennant une indemnité initiale d’environ 30 millions de livres sterling, alors que plusieurs grands clubs européens suivent sa progression.

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Les cadors anglais suivent un espoir lisboète

Selon TEAMtalk, Chelsea et Liverpool figurent parmi les clubs qui supervisent le plus activement ce joueur né à Lisbonne en 2008, après 12 mois remarquables. Outre quelques apparitions en équipe première avec Benfica, l’adolescent a aidé le Portugal à remporter le Championnat d’Europe des moins de 17 ans de l’UEFA et la Coupe du monde U17 de la FIFA. Les recruteurs voient en lui un latéral moderne et athlétique, qui allie solidité défensive et apport offensif.

Des rivaux de Premier League entrent dans la course

Les dirigeants de Chelsea ont intensifié leurs démarches en raison des inquiétudes persistantes concernant l’état physique du capitaine du club, Reece James, et de leur stratégie plus large visant à recruter de jeunes talents de premier plan. L’entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, apprécie lui aussi beaucoup le latéral.

Le média précise toutefois que les deux clubs font face à une forte concurrence en Angleterre : Arsenal, Manchester United, Newcastle United, Tottenham Hotspur et Brighton suivent également de près sa progression.

L’intérêt pour le jeune joueur dépasse largement la Premier League. Le média ajoute que les clubs de Bundesliga du Borussia Dortmund et du RB Leipzig surveillent sa situation, tout comme trois formations de Serie A, la Juventus, l’Inter Milan et l’AS Roma. En Espagne, le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid et la Real Sociedad sont également cités parmi les clubs intéressés.

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Une prolongation de contrat protège le géant portugais

Malgré la liste croissante de prétendants à travers le continent, Benfica reste en position de force dans les négociations après avoir fait signer au jeune international un nouveau contrat de longue durée plus tôt cette année. Cet accord court jusqu’en 2031 et comprend une clause libératoire proche de 45 millions de livres sterling.

La publication affirme néanmoins que le club portugais pourrait être tenté d’ouvrir des discussions autour d’une indemnité fixe moins élevée, comprise entre 35 et 40 millions d’euros (30 à 33 millions de livres sterling). Les dirigeants lisboètes préféreraient toutefois conserver le défenseur pour qu’il poursuive sa progression sous la direction de l’entraîneur Marco Silva.

La phase d’observation précède les démarches officielles

Aucune négociation officielle n’a encore eu lieu : les clubs intéressés se limitent pour l’instant à superviser le joueur et à recueillir des informations. Banjaqui étant lié par un contrat de longue durée et n’ayant encore disputé que peu de minutes en équipe première, obtenir sa signature ne sera pas simple. Le même article souligne donc que la course pour attirer l’un des espoirs défensifs les plus prometteurs d’Europe n’en est qu’à ses débuts avant les prochaines périodes de mercato.