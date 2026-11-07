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Brentford a exclu de laisser partir sa recrue la plus chère, El Hadji Malick Diouf, en cours de saison, alors que de nouvelles rumeurs de transfert l’associent à Chelsea et Liverpool, deux rivaux en Premier League. Le club n’a recruté l’international sénégalais de 21 ans à West Ham United que fin août, pour un montant pouvant atteindre 40 millions de livres sterling. Les dirigeants du Gtech Community Stadium le jugent intransférable cet hiver.

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Brentford repousse les approches hivernales

Selon TEAMtalk, les dirigeants de Brentford n’envisagent même pas un départ de l’arrière gauche en janvier et exigeraient une offre conséquente avant d’envisager toute négociation future. Lié au club par un contrat de cinq ans jusqu’en 2031, assorti d’une option de prolongation de 12 mois à la discrétion du club, le défenseur est considéré comme un élément crucial à long terme par l’entraîneur Keith Andrews. Brentford est donc en position de force pour repousser les autres prétendants.

Une intégration progressive explique son temps de jeu limité

Les spéculations sur l’avenir immédiat de Diouf se sont intensifiées alors qu’il n’a été titularisé qu’une fois et est entré en jeu à quatre reprises en Premier League depuis le début de la saison, en raison des performances régulières de Keane Lewis-Potter. Des sources internes au club assurent toutefois que le staff avait toujours prévu d’intégrer progressivement le jeune joueur à l’équipe, plutôt que d’en faire immédiatement un titulaire indiscutable.

Andrews a déjà souligné le jeune âge du défenseur et son fort potentiel de progression comme les principales raisons pour lesquelles Brentford a battu son record de transfert pour le recruter. Loin de chercher à le vendre, le club de l’ouest de Londres le considère comme un élément essentiel de son effectif alors qu’il vise une possible qualification européenne.

Un intérêt remontant à l’été alimente de nouvelles rumeurs

Des informations parues plus tôt cette semaine affirmaient que Chelsea et Liverpool avaient récemment contacté les représentants du latéral pour étudier un éventuel transfert. Toutefois, des sources de TEAMtalk ont relativisé ces affirmations en précisant que l’intérêt des deux clubs remontait en réalité à l’été dernier.

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Les deux poids lourds de Premier League avaient été impressionnés par les prestations de Diouf avec le Sénégal lors de la Coupe du monde, ainsi que par l’expérience acquise dans l’élite à West Ham la saison dernière, où il avait délivré cinq passes décisives. Malgré cet intérêt de longue date, aucun des deux clubs ne devrait formuler d’offre officielle à la réouverture du marché des transferts en janvier.

Le latéral reste concentré sur sa progression

Alors qu’il lui reste plus de quatre ans de contrat, au Gtech Community Stadium, tout le monde s’attend à ce que Diouf reste dans l’ouest de Londres au-delà du mercato de janvier. Le jeune défenseur va désormais se concentrer sur la concurrence avec Lewis-Potter pour obtenir davantage de titularisations sous les ordres d’Andrews lors de la seconde moitié de la saison de Premier League. Poursuivre son adaptation à l’entraînement sera essentiel pour justifier le montant record déboursé par le club pour son transfert.