Chelsea est-il en vente ? La situation d'Abramovich et des acheteurs potentiels expliquée

On ne nie plus que Roman Abramovitch se prépare à vendre le Chelsea Football Club après que la menace de sanctions lui ait forcé la main en raison de son association avec le président russe Vladimir Poutine. Bien qu'Abramovitch n'ait pas encore été sanctionné par l'UE, le Royaume-Uni ou les États-Unis et qu'il insiste sur le fait qu'il n'a rien fait de mal, l'oligarque craint un retour de bâton potentiel en raison de l'invasion de l'Ukraine.

Après avoir précédemment nié l'option de la vente, les Blues refusent désormais tout commentaire. En plus de ce commentaire officiel, plusieurs sources ont déclaré à GOAL qu'elles pensaient que Roman Abramovich préparait une sortie totale de l'économie britannique.

Chelsea va-t-il être vendu ?

Chris Bryant MP, le politicien travailliste qui a mené la charge contre le propriétaire des Blues, a donné un aperçu de la situation mardi : "Roman Abramovich, eh bien je pense qu'il est terrifié à l'idée d'être sanctionné, c'est pourquoi il va déjà vendre sa maison demain, et vendre un autre appartement aussi. Mon inquiétude est que nous prenons trop de temps pour ces choses-là". La propriété d'Abramovitch étant en vente, il était probable que son club le soit aussi et cela a été confirmé le 1er mars par le milliardaire suisse Hansjorg Wyss.

"Abramovitch essaie de vendre toutes ses villas en Angleterre, il veut aussi se débarrasser rapidement de Chelsea", a déclaré Wyss au journal suisse Blick. "Moi et trois autres personnes avons reçu mardi une offre pour acheter Chelsea à Abramovich. Je dois maintenant attendre quatre à cinq jours. Abramovitch demande actuellement beaucoup trop. Vous savez, Chelsea lui doit 2 milliards de livres. Mais Chelsea n'a pas d'argent. À ce jour, nous ne connaissons pas le prix de vente exact."

Combien cela coûterait-il d'acheter Chelsea ?

Le prix demandé serait de 2,6 milliards de livres sterling (3,5 milliards de dollars), soit beaucoup plus que les 300 millions de livres sterling (400 millions de dollars) pour lesquels Abramovitch avait acheté le club à l'origine. Ce prix couvrira la dette de 1,5 milliard de livres (2 milliards de dollars) que le Russe a injectée dans l'ouest de Londres au cours des 19 dernières années.

Qui pourrait acheter Chelsea ?

L'homme d'affaires suisse Wyss pense que, même avec sa valeur nette de 4,6 milliards de livres (6 milliards de dollars), Chelsea est trop cher et chercherait à acheter le club dans le cadre d'un consortium. "Je peux très bien m'imaginer partir à Chelsea avec des partenaires", a-t-il déclaré. "Mais je dois d'abord examiner les conditions générales. Mais ce que je peux déjà dire : Je ne vais certainement pas faire quelque chose comme ça tout seul. Si j'achète Chelsea, alors [ce sera] avec un consortium composé de six à sept investisseurs."

Le chef d'INEOS, Sir Jim Ratcliffe, a envisagé d'acheter les Blues par le passé et aurait été lié à une offre d'achat du club. Cependant, son frère, Bob, s'est plaint du stade, qui a besoin d'être réaménagé pour concurrencer les nombreux rivaux de la Premier League.

"Il y a eu quelques échanges au début, mais nous étions très éloignés sur les évaluations", a déclaré Bob Ratcliffe à BBC Five Live. "Le problème de Chelsea est son stade. Nous vieillissons tous et c'est une décennie de votre vie pour résoudre ce problème." Les nouveaux propriétaires potentiels ne seraient pas non plus en mesure de posséder le terrain en raison d'un modèle de propriété des fans, appelé "Chelsea Pitch Owners", qui conserve le contrôle de la pelouse elle-même.

Depuis combien de temps Abramovich est-il propriétaire de Chelsea ?

Abramovich est propriétaire de Chelsea depuis près de 19 ans et a remporté un nombre incroyable de 21 trophées au cours de ses presque deux décennies d'existence. Il a été le premier d'une vague de riches individus à injecter leur fortune personnelle dans le sport, changeant le statu quo de la domination des superpuissances traditionnelles du jeu. Avec des clubs comme Manchester City, Newcastle United et le Paris Saint-Germain, Chelsea a été accusé de "sports washing", qui consiste à utiliser le sport pour redorer sa réputation en Occident.