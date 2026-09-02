Chelsea est furieux : le transfert de 55 millions d’euros est soudainement annulé malgré un accord

Le transfert de Lamine Camara de l’AS Monaco à Chelsea ne se fera finalement pas. Fabrizio Romano avait même annoncé ce mardi le transfert avec son célèbre « here we go », mais Monaco a finalement fait machine arrière.

Mardi soir, Monaco et Chelsea ont trouvé, selon Romano, un accord de principe pour le transfert du milieu de terrain de 22 ans. Le montant de l’opération devait s’élever à 55 millions d’euros.

Mais peu après, Romano est revenu sur X pour annoncer que le transfert ne se ferait finalement pas. Malgré un accord couché sur le papier, Monaco a finalement décidé d’y mettre un terme.

Selon le spécialiste du marché des transferts, cela a provoqué la colère de Chelsea. Le club londonien jugerait qu’il s’agit d’« une manière très peu professionnelle de faire des affaires ».

Monaco voulait encore boucler un gros départ lors du Deadline Day. Deux candidats étaient concernés : Folarin Balogun vers Everton et Camara vers Chelsea.

Il semblait que ce serait Balogun (25 ans) qui partirait, mais la visite médicale a fait capoter l’opération. Cela a conduit Monaco à rouvrir les négociations avec Chelsea au sujet de Camara et même à parvenir à un accord.

Mais Monaco est aussi resté en contact avec Everton, qui souhaitait toujours recruter Balogun malgré une visite médicale incertaine. Un nouvel accord a été trouvé, ce qui a poussé Monaco à miser pleinement sur ce transfert et à retenir Camara, provoquant ainsi la colère de Chelsea.

Par ailleurs, le transfert de Balogun ne s’est finalement pas fait non plus. L’attaquant ne voulait finalement pas rejoindre le club anglais, selon Sky Sports. Monaco espérait ensuite encore vendre Camara à Chelsea, mais il n’y avait plus assez de temps si près de la date limite.