Chelsea espère qu'une offre importante fera céder l'Inter pour Lukaku

À la recherche d'un attaquant, les Blues font de Romelu Lukaku leur priorité cet été.

Chelsea espère convaincre l'Inter de lui céder Romelu Lukaku en faisant une offre importante cet été. L'équipe de Premier League est prête à offrir Marcos Alonso à l'équipe de Serie A en échange partiel de l'attaquant. Chelsea pense qu'ils peuvent capitaliser sur les difficultés financières de l'Inter en formulant une offre conséquente.

Romelu Lukaku a déclaré la semaine dernière qu'il se préparait pour la nouvelle saison avec les champions d'Italie après son retour à l'entraînement, suggérant qu'il souhaitait rester. Pendant ce temps, le PDG de l'Inter, Giuseppe Marotta, a insisté sur le fait que l'attaquant ne serait pas autorisé à partir de sitôt, déclarant : "Lukaku n'est pas à vendre. Lukaku est une pièce importante sur l'échiquier à la disposition de Simone Inzaghi". Suffisant pour freiner les ardeurs des Blues ? Pas vraiment.

L'équipe de Stamford Bridge est en effet à la recherche d'un nouvel attaquant, après avoir vu Olivier Giroud partir cet été. Chelsea a déjà Erling Haaland et Harry Kane sur sa liste de cibles, mais le Borussia Dortmund n'est pas disposé à vendre le premier cité et Tottenham ne laissera pas son homme vedette rejoindre ses rivaux londoniens.

L'article continue ci-dessous

Romelu Lukaku a quitté Chelsea sur un échec

Lukaku, 28 ans, est devenu l'un des meilleurs attaquants du monde ces dernières années. Il a marqué 24 buts et enregistré 11 passes décisives en Serie A la saison dernière alors que les Nerazzurri ont remporté le titre de champion. Seul Cristiano Ronaldo a marqué plus de buts dans l'élite italienne en 2020-21.

Lukaku a rejoint Chelsea en provenance d'Anderlecht en 2011, mais n'a pas pu obtenir une place dans l'équipe première. Il a fini par rejoindre West Brom en prêt pendant un an en 2012, puis est allé à Everton un an plus tard. Lukaku a ensuite rejoint les Toffees pour un contrat permanent, quittant Chelsea avec seulement 15 apparitions en compétition à son actif et aucun but marqué. En plus de l'attaquant belge, les Blues tentent aussi de recruter Jules Kounde de Séville avant la nouvelle saison.

Ils ont offert plusieurs joueurs à l'équipe espagnole en échange du défenseur. Kurt Zouma, Emerson Palmieri et Kenedy ont été proposés aux Andalous. Ils essaient d'abord de se débarrasser de Zouma pour faire de la place dans l'équipe à Kounde, West Ham étant également en pourparlers pour signer l'ancien de l'ASSE.