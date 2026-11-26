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Chelsea envisage de faire revenir Antonio Rudiger du Real Madrid à Stamford Bridge en janvier, à prix réduit. Après une lourde défaite de l’équipe de Xabi Alonso et alors que le défenseur allemand est écarté par Jose Mourinho en Liga, ces retrouvailles pourraient répondre à un besoin urgent.

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Chelsea envisage un retour de Rudiger

Chelsea envisagerait de recruter à nouveau Rudiger en janvier, en provenance du Real Madrid. Selon Bryan King, ancien recruteur de Tottenham, d’Aston Villa et d’Everton, le joueur de 33 ans pourrait être disponible à prix réduit.

Le contrat de Rudiger au Santiago Bernabeu expire à la fin de la saison, ce qui rend un départ cet hiver envisageable. Son arrivée répondrait à un besoin urgent au poste de défenseur central pour Xabi Alonso, l’entraîneur de Chelsea.

La pression s’accentue sur Alonso pour qu’il renforce son effectif après une série de mauvais résultats. Chelsea n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches et a subi une humiliante défaite 4-1 contre Leeds United .

Écarté par Mourinho

Un retour dans l’ouest de Londres paraît de plus en plus envisageable compte tenu de la situation actuelle de Rudiger en Espagne. Malgré ses 190 apparitions sous le maillot du Real Madrid depuis son arrivée libre en 2022, il n’a plus la faveur de Mourinho.

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L’international allemand n’a disputé aucune minute lors des cinq derniers matches du Real Madrid en Liga. Ses récentes apparitions se limitent à la Ligue des champions.

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« Il ne joue pas régulièrement sous Mourinho. Ce n’est certainement pas un joueur pour Mourinho, a déclaré King à Football Insider. Son contrat expire l’année prochaine. Ce serait une bonne idée. Il a 33 ans. Alonso l’a évidemment fait jouer. »

Ses liens avec Alonso et son passé à Stamford Bridge

Rudiger entretient déjà des liens forts avec les supporters de Chelsea et l’entraîneur actuel du club. Il a joué un rôle clé dans le sacre du club en Ligue des champions en 2021, avant de partir un an plus tard, faute d’accord sur les termes d’un nouveau contrat.

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Alonso connaît également bien les qualités du défenseur grâce à leur passage commun au Real Madrid. Bien que des blessures aient perturbé une grande partie du temps passé par Rudiger sous les ordres de l’entraîneur espagnol à Madrid, il était régulièrement titulaire lorsqu’il était apte à jouer. King estime que son arrivée pourrait s’inscrire dans une campagne de recrutement plus large en janvier.

« Je sais qu’ils s’intéressent à [Jacobo] Ramon, à Côme, ainsi qu’à Alex Scott, a-t-il ajouté. S’ils recrutent Scott, le jeune Ramon et Rudiger en janvier, ils devraient alors avoir récupéré leur avant-centre [Joao Pedro]. L’état d’esprit devra jouer un rôle important. »

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Ce qu’un retour en janvier signifierait pour Chelsea

Recruter Rudiger apporterait immédiatement de l’autorité à une défense de Chelsea qui s’est montrée particulièrement fragile ces dernières semaines. Le poste de défenseur central n’est pas le seul problème qu’Alonso doit résoudre, mais il reste clairement une priorité avant le mercato hivernal.

Au-delà de son apport immédiat sur le terrain, l’expérience et le palmarès du vétéran pourraient être précieux pour les jeunes défenseurs de l’effectif. Alors que janvier approche à grands pas, Chelsea doit décider s’il concrétise son intérêt et fait revenir un joueur habitué à gagner pour l’aider à sauver sa saison.