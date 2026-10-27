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Chelsea envisage de recruter le milieu de Brighton Yasin Ayari, alors que les discussions sur un nouveau contrat sont dans l’impasse. Le contrat de l’international suédois expire à la fin de la saison, tandis que Xabi Alonso cherche toujours à ajouter un milieu à son effectif après la vente d’Enzo Fernandez à Manchester City le dernier jour du mercato estival. Galatasaray et l’AC Milan suivent également le joueur.

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Chelsea surveille la situation contractuelle d’Ayari

Ayari est devenu l’un des joueurs les plus importants de Brighton cette saison. Il s’est imposé sous les ordres de Fabian Hurzeler grâce à ses prestations énergiques et à ses buts importants. Le milieu de terrain, arrivé de l’AIK en 2023, a marqué deux fois en six matches pour une équipe qui occupe la troisième place de Premier League et possède la meilleure attaque du championnat.

TEAMtalk indique que l’incertitude entourant son avenir a attiré l’attention de Chelsea et de plusieurs autres grands clubs européens. Chelsea voit dans l’international suédois polyvalent une option pour renforcer son entrejeu.

Brighton dispose d’une option pour prolonger son contrat jusqu’en 2028

Le contrat d’Ayari doit expirer à la fin de la saison, mais Brighton dispose d’une option pour le prolonger d’un an, jusqu’en 2028. Les négociations autour d’un nouvel accord de longue durée se heurtent à des difficultés, malgré plusieurs mois de discussions.

Brighton souhaite conserver le milieu de terrain et travaille à trouver un accord ou à activer l’option de prolongation afin de préserver sa valeur, estimée à environ 50 millions d’euros (42 millions de livres sterling). Ayari est resté discret publiquement, se contentant de dire auparavant que la situation serait résolue en temps voulu.

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Alonso cherche à remplacer Fernandez au milieu de terrain

Alonso cherche à recruter un milieu de terrain après le départ de Fernandez à Manchester City. Chelsea a échoué dans ses tentatives de recruter Manu Kone et Lamine Camara en fin d’été. Le directeur sportif Paul Winstanley connaît également bien Ayari depuis son précédent poste à Brighton.

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Chelsea a régulièrement recruté à Brighton lors des derniers mercatos : Marc Cucurella, Robert Sanchez, Moises Caicedo, Joao Pedro et Danny Welbeck ont tous rejoint Stamford Bridge. Toutefois, la star de Bournemouth Alex Scott reste la priorité de Chelsea au milieu de terrain.

Galatasaray et l’AC Milan parmi les prétendants d’Ayari

Chelsea devra faire face à la concurrence de Galatasaray, de Fenerbahce et de l’AC Milan, qui suivent tous Ayari avant le mercato de janvier. Newcastle, Arsenal, Manchester United et Liverpool ont également été cités.

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Brighton reste déterminé à le conserver et, alors que l’intérêt pour le joueur grandit, sa situation contractuelle devrait rester compliquée à l’approche de janvier.



