Chelsea : entre Kane et Lukaku, Tuchel avait fait son choix

Dans le viseur de Manchester City, Kane est resté à Tottenham pour le plus grand plaisir de Tuchel, qui n’a pas essayé de l’attirer à Chelsea.

Thomas Tuchel est heureux que Harry Kane soit resté à Tottenham cet été malgré les liens étroits avec Manchester City, tandis que l'entraîneur de Chelsea affirme également que son club n'a "jamais été proche" de signer la star des Spurs.

Kane est resté chez les Spurs cet été malgré la poursuite de Manchester City. Les rumeurs d'un transfert n'ont fait qu'augmenter après que Kane ne se soit pas présenté aux premières séances d'entraînement du club.

Mais Kane a déclaré qu'il était entièrement dévoué aux Spurs, ce que Tuchel est heureux de voir en tant que fan, même s'il n'est pas impatient d'affronter l'attaquant en tant qu'entraîneur.

Le romantique Tuchel

"J'ai pensé que cela allait arriver", a-t-il dit à propos de la proposition de Kane de rejoindre Manchester City. "Non, je n'avais pas peur, mais si cela s'était produit, j'aurais été très intéressé de voir comment cela aurait pu changer le style de jeu de Manchester City.

"Nous n'avons peur de personne. Nous acceptons n'importe quelle équipe et Manchester City, Man Utd et Liverpool, ce sont des équipes fortes comme aucune autre dans ce championnat. Ce sont les joueurs avec lesquels nous voulons rivaliser et il est normal qu'ils se battent pour les meilleurs joueurs et je pensais que cela allait peut-être arriver."

"D'un côté, j'étais heureux qu'il reste parce que c'est aussi bien qu'il existe dans le football des joueurs qui ne jouent que pour un seul club et donc Harry Kane est Tottenham. Même pour moi, je n'ai absolument rien à voir avec Tottenham, je n'ai jamais travaillé pour eux, mais quand je pense à Tottenham au cours de la dernière décennie, je pense à Harry Kane et c'est très bien."

"Il est très difficile de penser qu'il joue dans un autre club et c'est la même chose pour Harry Kane."

"Donc de ce côté-là, j'étais heureux parce que j'aime ça et qu'une partie de ma personnalité est toujours fan et j'aime que des choses comme ça arrivent. C'est également bien que Romelu [Lukaku] soit de retour à Chelsea et certaines choses sont revenues à la normale et ne devraient pas être changées."

Kane jamais dans les petits papiers

Tuchel a ensuite révélé que son club n'a jamais vraiment été à la poursuite de Kane, même avant de signer Lukaku cet été.

"Nous n'avons jamais eu de liste avec son nom et je ne suis jamais allé voir Marina [Granovskaia, directrice de Chelsea] pour lui dire de l'acheter", a déclaré Tuchel à propos de Kane. "Mais le club a réglé la situation."

"Il y a beaucoup de gens autour des joueurs, leurs agents et conseillers et des gens entre les deux et nous avons eu quelques informations de ces personnes mais ce n'était jamais si proche que nous devions faire ressurgir la rivalité. Nous connaissons la rivalité, mais j'avais le sentiment que ce n'était jamais proche."

Lukaku a complété un retour de 115 millions d’euros à Stamford Bridge cet été, donnant à Chelsea le numéro 9 qu'ils visaient.

Et il a bien commencé la saison, marquant quatre buts en autant de matchs avant le choc de Chelsea contre les Spurs ce week-end.

Kane, quant à lui, a marqué deux fois en cinq apparitions dans toutes les compétitions cette saison.