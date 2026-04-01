Chelsea enregistre la plus grosse perte financière de l'histoire de la Premier League

La saison dernière a été exceptionnelle pour Chelsea, qui a remporté la Ligue Europa et terminé quatrième de la Premier League, se qualifiant ainsi pour la Ligue des champions.

Le club londonien a réalisé un bénéfice de plus de 560 millions d'euros, mais a clôturé l'exercice financier avec une perte de plus de 300 millions d'euros.

Le journal « AS » a déclaré : « Ce chiffre a dépassé le pire bilan de l'histoire de la Premier League, un record détenu auparavant par Manchester City, qui avait enregistré un déficit d'un peu plus de 205 millions d'euros en 2011. »

Chelsea a débuté la saison dernière avec une amende de 31 millions d’euros infligée par l’Union européenne de football (UEFA) pour avoir enfreint ses règles financières sur le marché des transferts, une situation que l’UEFA continue de surveiller de près depuis trois ans.

Selon la BBC, ces pertes incluent d’autres amendes, telles que la sanction de la Premier League concernant les paiements versés aux agents de joueurs sous la direction de Roman Abramovitch, ainsi que des accords à l’amiable avec des joueurs comme Raheem Sterling, qui a été écarté, et Mikhailo Modrić, qui purge une suspension pour dopage.

À Stamford Bridge, le club affirme son engagement total envers les règles financières de la Premier League, qui autorisent des pertes pouvant atteindre 120 millions d'euros sur trois ans.

Chelsea est convaincu que les recettes de cet exercice financier seront record et contribueront à l'équilibre financier, compte tenu des quelque 100 millions d'euros générés par la victoire en Coupe du monde des clubs l'été dernier et des plus de 90 millions d'euros provenant des droits de diffusion télévisée de la Ligue des champions cette saison.

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