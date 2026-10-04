Chelsea en tête : la course entre les grands de la Premier League pour s'arracher l'ennemi de Vinicius

Le Benfica vit une inquiétude grandissante au sujet de son ailier argentin Gianluca Prestianni, alors que la liste des clubs qui suivent la progression du joueur s'élargit en ce début de saison.

Le site TalkSport a indiqué que Chelsea surveille Prestianni, âgé de 20 ans, qui s'est imposé comme l'un des jeunes talents les plus prometteurs, après son ascension rapide au sein du Benfica depuis son transfert de Vélez Sarsfield, en Argentine, en 2024.

Des sources proches du club ont confirmé que Chelsea, Tottenham, Manchester United, Newcastle et Brighton ont suivi le joueur de près au cours des derniers mois, tandis que leurs recruteurs évaluent sa capacité à franchir la prochaine étape de sa carrière.

Malgré l'absence d'offres officielles pour le moment, le site a affirmé que l'intérêt pour l'ailier ne cesse de croître à mesure qu'il continue d'impressionner au Portugal.

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Prestianni était déjà un joueur connu des cellules de recrutement de la Premier League avant son transfert au Benfica. Son arrivée au sein du club portugais était perçue comme un parcours de développement idéal, lui permettant d'acquérir de l'expérience dans le football européen avant de franchir un palier supérieur.

L'international argentin a su s'affirmer au Benfica, où il a disputé plus de 30 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière, avant que le jeune ailier n'inscrive jusqu'à présent 6 buts et 3 passes décisives, faisant montre de la créativité, de la vitesse et de la qualité technique qui avaient initialement séduit les recruteurs venus d'Angleterre.

Le site a souligné que le Benfica est conscient de l'intérêt grandissant des clubs de Premier League pour Prestianni, et qu'il tient à consolider sa position en le liant à un nouveau contrat de longue durée.

Il a révélé qu'au moment où le Benfica est déterminé à protéger la valeur du joueur, qui compte deux sélections internationales à ce jour, les clubs intéressés se contentent de recueillir des informations plutôt que de chercher activement à engager des négociations.









Cependant, alors que Prestianni continue de progresser et d'asseoir sa réputation, il ne serait pas surprenant que cet intérêt se concrétise davantage lors des prochaines périodes de transferts.

Prestianni s'était retrouvé sous les projecteurs la saison dernière lors du match entre le Real Madrid et le Benfica à Lisbonne, le 17 février dernier, dans le cadre du match aller du barrage qualificatif pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, lorsqu'il avait adressé des insultes racistes à la star madrilène Vinicius Junior, qui a affirmé que le joueur argentin l'avait traité de « singe ».

L'UEFA a infligé au joueur argentin une suspension de 6 matchs, dont 3 avec sursis, tandis que la FIFA a répondu à la demande de l'UEFA de l'appliquer au niveau international. Le sélectionneur Lionel Scaloni ne l'avait ensuite pas retenu dans la liste de l'Argentine pour la Coupe du monde 2026, avant de décider de le convoquer pour le rassemblement actuel.