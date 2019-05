Chelsea - Eintracht | Streaming, TV, compos, horaire : tout ce qu'il faut savoir

Chelsea se mesure à l'Eintracht lors de la demie retour de la C3. Ayant fait match nul à l'aller, les Blues sont bien partis pour se qualifier.

À l'instar de celle de sa grande soeurette de Ligue des Champions, la finale de la a de fortes chances d'opposer cette année deux équipes anglaises. Toutefois, la prudence demeure de mise avant les matches retour des demies, à fortiori au milieu d'une semaine qui a vu de nombreux scénarios renversants et improbables se produire. Et est le représentant de PL qui semble avoir la marge la moins conséquente même si le nul ramené de Francfort jeudi dernier s'apparente à un résultat positif (1-1).

L'équipe de Maurizio Sarri se montre performante en cette fin de saison. En plus de viser sa première Coupe d'Europe depuis 2013, elle est sur une bonne série en championnat, où elle a validé son ticket pour la prochaine Ligue des Champions. Mis à part N'Golo Konté (ischio-jambiers), les Londoniens sont aussi épargnés par les blessures. En somme, tous les voyants sont au vert et un ticket pour Bakou ne fera que confirmer ce bon finish.

Mais pour retrouver la finale et espérer dépoussiérer son palmarès, Chelsea devra donc résister à l'Eintracht. Ça ne sera pas une partie de plaisir contre un adversaire décomplexé et qui a déjà montré qu'il pouvait se remettre des situations mal engagées. Jovic, Kostic, Rebic et consorts feront tout pour prolonger leur belle épopée continentale.

Match Chelsea - Date Jeudi 9 mai 2019 Horaire 21h00

OÙ VOIR LE MATCH ?

En , le match sera diffusé sur la chaîne RMC Sport 2 et en clair sur RMC Story.

Chaîne TV française Streaming RMC Sport 2 RMC Sport

LES PRINCIPALES DÉCLARATIONS

Maurizio Sarri, entraineur de Chelsea : "Je suis ravi d'avoir atteint l'objectif du club de figurer parmi les quatre premiers de la PL. Nous voulons maintenant atteindre la finale de la Ligue Europa et la gagner parce que nous méritons un trophée cette saison. Ce n'est pas facile car nous devons affronter une équipe dangereuse, comme nous l'avons vu au match aller. Ils sont dynamiques et agressifs. Quand ils peuvent trouver des espaces, ils peuvent être très dangereux. En demi-finale, il faut affronter une équipe solide avec des joueurs très forts. Il est difficile d'être le favori en demi-finale."

Adi Hutter, entraineur de l'Eintracht : "Nous jouerons en demi-finale à Londres contre Chelsea à Stamford Bridge. Et je pense qu'en tant que footballeur, rien n'est plus beau que ces matches internationaux. Le fait que nous n’ayons pas montré notre vraie visage le week-end dernier soit une chose, mais jeudi, je pense que nous retrouverons le bon état d'esprit. Mais c'est sûr aussi qu'avec notre façon de jouer contre Leverkusen, nous avons peu de chance contre Chelsea. Mais je suis convaincu que l'équipe se montrera de nouveau à la hauteur"

LES BLESSÉS ET ABSENTS

Chelsea se présente à ce match sans N'Golo Konté. Le Français est touché aux ischio-jambiers depuis le week-end dernier, et risque de ne pas rejouer avant une éventuelle finale, d'après ce qu'a affirmé son coach mercredi. En son absence c'est Ruben Loftus-Cheek qui devrait être titularisé en milieu de terrain. Face aux Allemands, Sarri devrait aussi aligner Eden Hazard, après avoir fait souffler le Belge en championnat.

Côté allemand, Sebastian Haller est fortement incertain en raison d'une tension abdominale, tandis que Taleb Tawatha sera est forfait. Sebastian Rode a un problème d'orteil, mais devrait tout de même être de la partie. Le Croate Ante Rebic sera de retour de suspension après avoir raté le match aller.

LES COMPOS PROBABLES

Le onze probable de Chelsea : Kepa, Azpilicueta, Luiz, Christensen, Emerson, Kovacic, Jorginho, Loftus-Cheek, Pedro, Higuain, Hazard

Le onze probable de Francfort : Trapp, Abraham (c), Hinteregger, Hasebe, da Costa, Fernandes, Rode, Kostic, Gacinovic, Jovic, Rebic.