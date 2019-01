Chelsea : Eden Hazard se considère "à part dans les meilleurs joueurs du monde"

Dans un entretien accordé à France Football, la star belge de Chelsea s'est confié sur son approche du métier et son niveau de jeu.

Considéré à ses débuts à Lille comme l'un des espoirs les plus prometteurs du football mondial, Eden Hazard a franchi beaucoup d'étapes.

Le milieu offensif belge s'est imposé en Angleterre, à Chelsea, avant de faire taire l'été dernier ses derniers détracteurs par rapport à sa carrière internationale, avec des prestations XXL en Coupe du monde et une troisième place historique pour la Belgique.

Dans un long entretien accordé à France Football, l'ancien Lillois estime que son rapport au métier n'est tout simplement pas le même que des champions du calibre de Messi et Ronaldo. "Je me mets à leur table depuis longtemps !", a-t-il d'abord lâché. "Même si ça ne fait que six mois, j'ai pris une belle dimension depuis la Coupe du monde. Je le sens, même dans le regard des gens. Avant, à leurs yeux, c'était : "Oui, c'est un très bon joueur mais est-ce qu'il peut être parmi les plus grands ?" (...) Mais il y a un moment où il faut rester les pieds sur terre. Pour ce qu'ils ont fait depuis dix ans, on ne peut pas être comparé à eux, c'est impossible".

L'article continue ci-dessous

"Si cette saison, je finis à 30 buts et 20 passes, on va tous dire : "Ah ouais, exceptionnel". Même si je fais des matches tout pourris. Mais ce n'est pas ce dont j'ai envie. Moi, je m'en fous", a continué le leader technique de Chelsea et de la Belgique. "Par exemple, je préfère faire un match comme celui qu'on vient de perdre contre Tottenham (1-0, en demi-finale aller de la League Cup, NDLR), où j'ai pris mon pied. Mais zéro passe décisive, zéro but, comme contre le Brésil (victoire 2-1 de la Belgique en quarts du Mondial 2018, NDLR). Mais c'est pour faire des matches comme ça que je joue".

Reconnaissant qu'il "frustre" ses entraîneurs par rapport à ses stats, Hazard conclut : "Je suis peut-être à part dans les meilleurs joueurs au monde, reconnaît l’ancien Lillois. Parce que les meilleurs pensent buts, passes, trophées. Et moi je n'ai jamais été comme ça. Donc oui, peut-être... Après, dans le foot professionnel, il y a beaucoup de joueurs comme moi, qui veulent s'amuser".