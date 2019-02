Chelsea, Eden Hazard : "Maurizio Sarri et moi avons la même vision du football"

Les spéculations sur l'avenir de l'international belge restent fortes, mais il a parlé de son rapprochement avec l'entraîneur italien des Blues.

L'avenir d'Eden Hazard est toujours un sujet de préoccupation pour Chelsea. Les spéculations concernant un départ de l'international belge vers le Real Madrid ont repris de plus belle cette semaine. Mais si l'ancien lillois a déclaré avoir pris sa décision sans pour autant avoir communiqué, une chose est sûre, s'il décide de rester à Chelsea ce sera en partie grâce au renouveau insufflé par Maurizio Sarri qui a su conquérir Eden Hazard.

Dans une interview accordée à The Times, Eden Hazard a admis être sur la même longueur d'onde que son entraîneur : "C'est un homme âgé mais sa vision du football est la même que la mienne. Quand on a le ballon, on a beaucoup de liberté, pas seulement moi, mais aussi l'attaquant et l'ailier droit, Willian ou Pedro, pour que nous puissions beaucoup bouger. Le manager aime la possession du ballon. Il y a beaucoup de statistiques. Buts. Possession. Tir. Occasion".

Chelsea ce n'est pas juste Higuain et Hazard

"Dans le passé, nous jouions plus souvent en contre-attaque. C'est différent avec Maurizio Sarri que avec Antonio Conte et Jose Mourinho. Parfois, nous gardons la possession du ballon et je comprends que les fans veulent que nous avancions plus directement, mais cela fait partie du football. Nous en apprenons toujours plus sur son concept. Nous allons bien. J'aime ce genre de football", a ajouté l'international belge.

L'international belge a évoqué son rapport avec le but et les statistiques : "Je ne suis pas du tout égoïste. Ce que je suis peut être une faiblesse pour être le meilleur joueur du monde. Des entraîneurs comme Mourinho, Conte et Sarri veulent maintenant que je marque 40, 50 buts par saison, mais puis-je le faire ? Je ne suis pas sûr. Peut-être qu'ils pensent que je peux, mais je me connais et je ne pense pas que je peux. Mais je vais essayer. J'aime être "la star" mais j'aime aussi quand je peux passer le ballon à un autre pour qu'il marque et ce n'est pas juste pour moi. C'est pour tout le monde. Mon objectif est d'aider l'équipe à gagner quelque chose".

Eden Hazard est conscient du potentiel de son association avec Gonzalo Higuain mais ne veut pas que l'on résume Chelsea à cela : "Je n'ai joué que deux matchs avec Higuain et je sais que nous pouvons faire quelque chose de formidable ensemble - pas seulement avec lui, mais aussi avec les autres attaquants, les autres ailiers. Chelsea ce n'est pas juste Higuain et Hazard, mais c'est 25 joueurs. Mais Higuain est un attaquant fantastique".