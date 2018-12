Chelsea - Eden Hazard : "Je veux devenir une légende comme Lampard, Terry ou Drogba"

Auteur d'un doublé décisif à Watford, l'international belge a évoqué l'empreinte qu'il aimerait laisser dans la postérité au sein des Blues.

Eden Hazard a permis mercredi soir à Chelsea de ne pas rater l'occasion lors du Boxing Day de reprendre trois points sur Manchester City, grâce à son doublé sur la pelouse de Watford (2-1). Une belle performance pour l'international belge qui dépasse au passage le cap symbolique des 100 réalisations avec les Blues.

"C'est quelque chose que je n'oublierai jamais"

Pour le joueur formé à Lille, les intentions sont claires pour l'avenir : rentrer dans la postérité du club londonien et égaler les plus grands. "Mes 100e et 101e buts avec ce club, c'est incroyable, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Je veux marquer plus de buts pour ce club et devenir une légende comme (Frank) Lampard, (John) Terry ou (Didier) Drogba."

En six saisons à Chelsea, l'attaquant des Diables rouges a remporté à deux reprises la Premier League et compte également dans son palmarès une FA Cup et une Europa League.