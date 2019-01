Chelsea, Eden Hazard évasif sur son avenir : "Je vais prendre le bon virage"

Régulièrement interrogé sur son avenir, Eden Hazard n'a toujours pas pris de décision entre rester à Chelsea ou rejoindre le Real Madrid.

En fin de contrat en juin 2020 avec Chelsea, Eden Hazard est toujours autant annoncé sur le départ. De plus en plus interrogé à ce sujet, l'international belge a exclu un départ cet hiver. Mais l'attaquant des Blues n'a pas totalement écarté l'idée de rejoindre le Real Madrid l'été prochain. Dans une interview accordée à France Football, Eden Hazard a évoqué son avenir et n'est visiblement toujours pas décidé.

"Mon avenir ? Je suis à un tournant, oui. On va prendre le bon virage. J’ai fait le tour en Angleterre. J’ai tout gagné ici, les deux coupes et le championnat, sauf le Community Shield. Mais ça ne veut pas dire que je vais partir… J’ai toujours dit que je voulais découvrir un autre championnat après l’Angleterre. Mais il y a des choses qui font que je pourrais rester aussi", a indiqué Eden Hazard.

L'avenir d'Hazard pas lié à Zidane

L'attaquant de Chelsea ne fait pas de fixette sur Zinedine Zidane : "Pourquoi pas. Sans Zidane c’est différent, mais ça reste le Real. Ma carrière ne va pas se faire avec Zidane. Si demain, il va à Manchester, je ne vais pas à Manchester. Je ne vais pas attendre qu’il prenne un club pour le suivre. Je pense qu’il m’apprécie. Moi, on sait tout l’amour que j’ai eu pour lui en tant que joueur. Mais je n’attends pas qu’il signe quelque part pour le suivre, pas du tout".

L'article continue ci-dessous

Eden Hazard a avoué avoir frustré de nombreux entraîneurs et dévoile son rapport aux statistiques : "Dans ma carrière, j'ai frustré tous mes entraîneurs. (...) Eux pensent qu'il faut marquer plus, faire plus ci, plus ça. Et le prochain que j'aurai, je vais le frustrer aussi. (...) Je suis peut-être à part dans les meilleurs joueurs au monde. Parce que les meilleurs pensent buts, passes, trophées. Et moi je n'ai jamais été comme ça".

"Si cette saison, je finis à 30 buts et 20 passes, on va tous dire : "Ah ouais, exceptionnel". Même si je fais des matches tout pourris. Mais ce n'est pas ce dont j'ai envie. Moi, je m'en fous ! Par exemple, je préfère faire un match comme celui qu'on vient de perdre contre Tottenham (1-0, en demi-finale aller de la League Cup disputée deux jours avant l'interview), où j'ai pris mon pied. Mais zéro passe décisive, zéro but, comme contre le Brésil. Mais c'est pour faire des matches comme ça que je joue", a conclu le Belge.