Chelsea - Eden Hazard encore un peu plus dans l'histoire des Blues

Passeur décisif pour le but victorieux de Jorginho à Fulham (1-2), le Belge a inscrit son nom dans l'histoire des Blues, si ce n'était pas déjà fait.

S'il n'a pas contribué au succès de Chelsea sur la pelouse de Fulham en marquant un but ce dimanche (1-2), Eden Hazard l'a fait en délivrant une nouvelle passe décisive en Premier League cette saison, à l'attention de son partenaire italien Jorginho.

Une passe décisive de la part du Belge, rien de bien inhabituel... C'est le cas de le dire, puisque grâce à cette énième offrande, l'ancien joueur du LOSC a été le premier dans l'histoire de Chelsea à marquer au moins 50 buts et à délivrer 50 passes décisives sous la tunique bleue.

Eden Hazard parmi les grands noms de l'histoire des Blues

Eden Hazard a donc franchi une étape importante pour Chelsea lors du voyage des Blues sur la pelouse de Craven Cottage ce dimanche, lui qui, à 28 ans, a déjà inscrit pas moins de 81 buts en Premier League avec les pensionnaires de Stamford Bridge, ayant donc participé à quelques 131 buts.

Grâce à cet exploit, le Belge rejoint un cercle fermé dans l'histoire du club londonien, puisque seuls Frank Lampard et Didier Drogba, deux légendes du club, avaient réussi à atteindre un tel total. Peuve de la régularité de l'ancien lillois au plus haut niveau depuis son arrivée Outre-Manche.

Décisif sur le plan personnel et jouissant de statistiques ahurissantes, Eden Hazard n'a pas été en reste non plus en terme de trophées remportés depuis son transfert vers Chelsea, avec cinq titres à son actif, dont deux titres de Premier League, une Ligue Europa, une FA Cup et une Carabao Cup remportés.

Aussi nommé joueur de l’année à Chelsea à trois reprises, Eden Hazard figure actuellement au 10ème rang de la liste des buteurs du club de tous les temps. La victoire de Chelsea sur Fulham aura quant à elle permis d’atténuer la pression exercée sur Maurizio Sarri après un début d’année 2019 généralement peu inspiré, notamment marqué par de lourdes défaites concédées contre Bournemouth et Manchester City.