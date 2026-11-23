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Xabi Alonso traverse la première grande crise de son passage à Chelsea après l’humiliante défaite 4-1 à domicile contre Leeds United, qui a provoqué la colère des supporters à Stamford Bridge. Malgré la contestation grandissante, la direction du club a tranché sur l’avenir immédiat de l’Espagnol sur le banc.

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La direction de Chelsea refuse de céder à la panique après la débâcle contre Leeds

La défaite 4-1 de samedi contre Leeds, son grand rival, a mis fin à 27 ans d’attente pour les visiteurs, qui n’avaient plus gagné en Premier League dans l’ouest de Londres. De fortes huées ont retenti dans le stade au coup de sifflet final, les supporters exprimant leur colère.

Ce revers est le troisième de Chelsea en quatre matches de championnat. Le club stagne en milieu de tableau et manque de confiance. L’équipe d’Alonso a concédé cinq défaites au total et encaissé 20 buts, un chiffre inquiétant, en 11 rencontres.

Pourtant, selon Mail Sport, les dirigeants du club ne prendront pas de décision précipitée pour limoger l’entraîneur de 44 ans. Si son état de grâce a brutalement pris fin, ils ne veulent pas s’en séparer si tôt après son arrivée.

Pourquoi les dirigeants de Stamford Bridge maintiennent leur confiance en Alonso

Attirer Alonso cet été était considéré comme un joli coup. Chelsea a devancé Liverpool et Manchester City pour recruter l’ancien entraîneur du Real Madrid, alors que ses deux rivaux cherchaient eux aussi des successeurs à leurs entraîneurs sur le départ.

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Les investissements importants ont nourri des ambitions de titre, d’autant que Chelsea n’a pas de compétition européenne à disputer. Malgré les mauvais résultats, Alonso ne subit pas encore la pression intense qui avait rapidement submergé ses prédécesseurs Graham Potter et Liam Rosenior, restés seulement quelques mois en poste.

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Lavia assure que le vestiaire de Chelsea ne cédera pas à la panique

Romeo Lavia a reconnu la frustration du groupe après avoir perdu le contrôle du match à domicile. « Tout le monde est très en colère et déçu, a déclaré Lavia sur le site officiel du club. À domicile, ce n’est jamais comme ça qu’on veut terminer un match. Nous les avons laissés revenir dans le match alors que nous n’aurions pas dû. C’est quelque chose que nous allons analyser pour nous améliorer. »

Lavia a néanmoins insisté sur le fait que les joueurs adhéraient toujours au projet d’Alonso. « Quand nous gagnions, comme quand nous perdions, nous avons toujours dit que, quoi qu’il arrive, c’était un processus, a-t-il ajouté. Avec ce genre de résultats, on a l’impression que c’est la fin du monde, mais nous n’allons pas tirer la sonnette d’alarme maintenant et dire qu’il faut paniquer. Pas du tout. Nous avons une grande confiance en nous en tant qu’équipe. Nous savons où nous voulons aller. »

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Il estime aussi que ce revers provoquera une réaction immédiate : « Ça fait mal. Il faut que ça fasse mal pour provoquer une réaction de l’équipe, et cela va certainement nous aider pour le prochain match, vendredi. »

Le match de vendredi, une occasion immédiate de se racheter

Chelsea a peu de temps pour s’attarder sur ses erreurs défensives avant de se rendre vendredi soir au City Ground de Nottingham Forest. Corriger les erreurs qui ont permis à Leeds de revenir dans le match sera la priorité d’Alonso, qui cherche à rétablir une confiance fragile.

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La direction lui laissant du temps pour l’instant, les joueurs doivent transformer leur colère en une prestation plus convaincante à l’extérieur. Une réaction forte contre Forest est indispensable si Alonso veut apaiser la contestation grandissante.