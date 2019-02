Chelsea - David Luiz : "Tout le monde croit en Maurizio Sarri"

Le défenseur central des Blues est devenu un leader à Stamford Bridge et a défendu son entraîneur, sous le feu des critiques ces dernières semaines.

David Luiz a assuré que Maurizio Sarri avait le soutien du vestiaire de Chelsea, alors que plusieurs rumeurs circulent sur l'avenir de l'entraîneur italien après les résultats décevants. Le défenseur central de 31 ans était titulaire pour la victoire (2-1) de son équipe sur la pelouse de Malmo en seizième de finale aller de Ligue Europa ce jeudi soir. Un match qui a vu les Blues renouer avec la victoire après leur terrible défaite à Manchester City le week-end dernier (0-6).

Une défaite qui était la pire du club en 28 ans, augmentant l'inquiétude autour de la situation de Maurizio Sarri et de sa façon de gérer son groupe. Luiz est malgré tout convaincu que les Blues ont un grand avenir sous les ordres de l'Italien, de même que l'ensemble du groupe.

"Oui, [nous avons un] beau futur [devant nous]", dit-il. "Nous avons eu beaucoup de réunions déjà, disant que si quelqu'un n'y croyait pas, il pouvait le dire. Personne n'a rien dit. C'est parce que tout le monde y croit."

"Le plus important pour nous est de conserver notre philosophie, de croire en ce que nous faisons. Nous l'avons fait contre Malmo ; nous avons essayé de jouer du début à la fin. Nous faisons ce qu'il nous demande et essayons de nous améliorer. Nous avons perdu contre, peut-être, la meilleure équipe du monde, à Manchester City. Ils ont été meilleurs que nous tout au long du match. Nous avons perdu quelques matches, cela fait partie du processus."

"Les équipes du haut de tableau sont des équipes où les entraîneurs sont en place depuis au moins trois ans. Il y a une grande différence quand vous avez déjà tout compris, c'est beaucoup plus facile de jouer au football. Je pense que nous sommes sur le bon chemin pour progresser et devenir une équipe fantastique."

"C'est normal. J'ai joué dans de grands clubs pendant des années. Quand vous gagnez ça va bien, quand vous perdez personne n'est content, et la pression vient."

L'approche agressive de Malmo a compliqué la tâche des Blues, mais le résultat paraît difficile à inverser désormais pour les Suédois. Ross Barkley a ouvert le score, avant qu'Olivier Giroud ne double la mise. Anders Christiansen a réduit la marque, mais David Luiz reste satisfait du résultat.

"Oui, c'était important de nous concentrer sur nos objectifs de la saison", ajoute encore le Brésilien. "Nous avons fait un bon match contre une équipe difficile à jouer, dans une belle ambiance. L'équipe adverse a été bonne physiquement et tactiquement. Ils se sont battus jusqu'au bout mais nous avons contrôlé le match. Nous aurions pu marquer plus mais ils ont aussi été parfois dangereux. Nous avons gagné et c'est ce que nous étions venu chercher. Ce n'est jamais bon d'encaisser un but, cela fait partie de notre travail de ne pas en enciasser, comme d'en marquer."

"Cela reste une soirée positive parce que nous avons gagné, mais ce sera compliqué à Stamford Bridge." Le prochain adversaire de Chelsea se nomme Manchester United en FA Cup, ce lundi, alors que se profilent également Tottenham en championnat et Manchester City en finale de la League Cup en cette fin février.

Chelsea est passé derrière Manchester United en championnat après cette défaite à Manchester City, et David Luiz se projette sur un match compliqué, lundi. "Même avant [qu'Ole Gunnar Solskjaer prenne l'équipe en mains] ils étaient une grande équipe, avec un grand entraîneur", selon le défenseur.

"[José] Mourinho a essayé de faire de son mieux à Manchester mais ils ont décidé de changer. Solskjaer est arrivé et il fait un très bon travail. Il est un grand entraîneur mais il a aussi de grands joueurs."