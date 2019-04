Chelsea - Danny Drinkwater poursuivi pour conduite en état d'ivresse

Chelsea a confirmé que son milieu de terrain avait été arrêté après un accident de conduite ce lundi.

Le milieu de terrain de , Danny Drinkwater, est poursuivi pour conduite en état d'ivresse et devra passer devant le tribunal. The Sun annonçait ce lundi que l'international anglais avait été arrêté ce lundi après un léger accident de voiture à la sortie d'un soirée, tôt lundi matin.

Il avait percuté une autre voiture, causant quelques dégâts dans le mobilier urbain. Il sortait d'une soirée de charité. Le joueur de 29 ans et deux autres personnes auraient été légèrement blessées.

Chelsea a admis avoir été au courant de la situation : "Nous sommes au courant de ce qui a été rapporté mais nous voulons établir les faits avant de commenter", a déclaré un porte-parole du club à Goal. Les poursuites de Drinkwater ont depuis été confirmées.

Une déclaration de la police ce mardi déclarait : "Danny Drinkwater, de Bollington Lane, a été arrêté peu après 12h30 ce lundi 8 avril après la collision d'un véhicule sur Ashley Road Mere. Il a été libéré sous caution et comparaîtra devant le tribunal de Stockport le lundi 13 mai."

Seulement 30 minutes jouées cette saison

L'ancien joueur de Leicester est arrivé à Chelsea en septembre 2017 pour une somme d'environ 40 millions d'euros, un an après avoir remporté la avec les Foxes. Il n'a pourtant pas réussi depuis à s'imposer à Stamford Bridge et n'a plus joué sous les ordres de Maurizio Sarri depuis le Community Shield perdu en août contre (0-2).

Le milieu de terrain compte également trois capes avec l' mais l'entraîneur italien ne compte plus sur lui et ne cache pas qu'il ne serait pas retenu s'il voulait quitter le club. Plusieurs clubs de Premier League auraient été intéressés par sa venue en prêt l'été dernier, sans que cela n'aboutisse.

Sans lui, Chelsea s'est imposé ce lundi contre (2-0) grâce à un doublé d'Eden Hazard. Une victoire qui leur permet de remonter provisoirement sur le podium, deux points devant , qui compte un match en retard. Les hommes de Maurizio Sarri vont désormais devoir se concentrer sur la , eux qui joueront leur quart de finale aller sur la pelouse du Slavia Prague ce jeudi (21h).